La Fundación Jóvenes y Deporte mantiene su compromiso con el deporte universitario

La Universidad de Extremadura, a través del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (SAFYDE), y la Fundación Jóvenes y Deporte dieron continuidad en este año a su convenio de colaboración para el desarrollo del programa ‘UEX Deportiva’ 2026, consolidando una alianza que ha permitido seguir impulsando la práctica deportiva y la participación del alumnado en competiciones universitarias de ámbito nacional.

El acuerdo ha conllevado una aportación económica de 30.000 euros, destinada a financiar actuaciones como la organización del Trofeo Rector, la participación de deportistas de la Universidad de Extremadura en los Campeonatos de España Universitarios, la organización de actividades y eventos deportivos, el apoyo a deportistas extremeños de alto nivel y alto rendimiento vinculados a la UEx y diversas acciones de comunicación y promoción del deporte universitario.

El Trofeo Rector, organizado por el SAFYDE, ha cumplido este año su edición número 44, aglutinando más de 3.000 estudiantes participantes en las 15 modalidades que han formado parte del programa. Por otra parte, la Universidad de Extremadura ha conseguido un total de diez medallas en los Campeonatos de España Universitarios en este 2026, en los que han participado un total de 17 estudiantes acompañados por sus técnicos y jefes de expedición.

Las medallas nacionales

Así, por ejemplo, en hípica, Lourdes Rodríguez Carvajal, en la modalidad de Doma, consiguió el bronce y Alejandra Gracia González, ganó la plata en la categoría de salto. En kárate, Sara Larrá Pardo consiguió el oro en la categoría de más de 68 kilos y Alba Martín Díaz el bronce en la modalidad kata.

La Escalada dejó el oro de Paula Traverso Lebrón en bloque y bronce en dificultad; el taekwondo, las dos medallas de bronce para las alumnas Amanda Mendo Robledo y Lucía Alcón Vallejo, en las categorías de -73 y -57 kilos, respectivamente. El atletismo repetía esos dos metales de bronces con Andrea Buenavida Cotrina en los 3.000 obstáculos y Daniel López Vergelen los 1.500 metros lisos; y José Luis Patiño Barraso se proclamaba campeón nacional universitario con el oro en la disciplina de tiro con arco.

Estas cifras y resultados refuerzan el compromiso compartido de la Fundación Jóvenes y Deporte y la Universidad de Extremadura con la promoción de la actividad física, los hábitos de vida saludables y la formación integral del alumnado universitario de la región, favoreciendo además la conciliación entre la práctica deportiva y la trayectoria académica.

Sigue abierta la convocatoria de los V Premios Duex

De la misma forma, la Fundación Jóvenes y Deporte mantiene abierta la convocatoria de los V Premios Duex -Deporte Universitario de Extremadura-, dirigidos a reconocer a estudiantes de la Universidad de Extremadura que hayan destacado tanto por sus resultados deportivos en competiciones oficiales nacionales e internacionales como por su rendimiento académico.

Los premios distinguen el esfuerzo de quienes consiguen compatibilizar con éxito su carrera deportiva y universitaria, poniendo en valor su papel como referentes para la juventud y la sociedad extremeña.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 31 de octubre de 2026, conforme a las bases publicadas en el Diario Oficial de Extremadura y disponibles en la web de la FJyD (www.fundacionjd.com). Pueden ser propuestas por federaciones deportivas, entidades deportivas, administraciones públicas y otras instituciones contempladas en la convocatoria.

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Desde el SAFYDE se anima a todas las personas deportistas de la Universidad de Extremadura que reúnan los requisitos a presentar su candidatura y optar a este reconocimiento al mérito deportivo y académico.