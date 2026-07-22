Kike Márquez: “Hay que ser conscientes de la categoría en la que estamos”

Nadie mejor que él para bajar el balón al césped y darle pausa al juego. Y nadie mejor que él para bajar los sueños al piso y tomar el presente con consciencia y normalidad. Si alguien conoce de más y de sobra la Primera Federación es Kike Márquez, que es máximo goleador de la categoría y lleva seis temporadas conociéndola a fondo. Con ascensos y desengaños. Con claros y sombras. Pero siempre siendo protagonista.

“Hay que ser conscientes de la categoría en la que estamos” fue una de sus primeras palabras durante la presentación oficial del sanluqueño como jugador del Extremadura en las instalaciones de OJ Maven, patrocinador oficial del club por tercera temporada consecutiva. Quizá Kike ha escuchado cosas cómo volver pronto al fútbol profesional. Y eso no es un hueco que se fríe.

Kike insiste en la importancia de que el equipo mantenga los pies en el suelo y afronte con madurez el reto de competir en una Primera Federación que calificó como una categoría de enorme exigencia. Para el mediapunta, la clave del éxito no estará en fijar objetivos a largo plazo, sino en la capacidad del grupo para ser constante durante toda la temporada. El jugador considera que el equilibrio será uno de los pilares fundamentales del proyecto, tanto dentro del vestuario como en el entorno del club y de la afición.

Fue más allá al señalar que la competición exigirá saber gestionar tanto los momentos de euforia como los más complicados. "Si somos capaces de mantener esa regularidad, porque vendrán momentos buenos y otros no tan buenos, el equipo estará mucho más cerca de cumplir los objetivos marcados", aseguró.

En esa misma línea, Kike Márquez evitó hablar de metas finales como un posible ascenso y apostó por centrar todos los esfuerzos en el presente. "No hay que pensar en junio. Ahora toca ponernos a tono durante la pretemporada, llegar de la mejor manera posible al inicio de Liga y competir día a día. No solo los domingos, sino entrenando al máximo cada jornada".

Kike Márquez, que volverá a llevar el 10 en el Extremadura, destacó la calidad del proyecto que está construyendo el club y el respaldo que supone contar con una de las aficiones más fieles de la categoría. "Con el equipo que se está haciendo y con el apoyo que tenemos de la afición de Almendralejo y prácticamente de toda la región, porque Extremadura es de todos, estaremos más cerca del objetivo que nos marquemos.

Kike Márquez durante la rueda de prensa. / Rodrigo Morán

Su regreso al Francisco de la Hera supone además el cumplimiento de un deseo que llevaba años esperando. Kike reconoce que, desde que abandonó Almendralejo hace cuatro años y medio, nunca dejó de pensar en volver. "No ha habido un solo día en el que no haya pensado en regresar", confesó. Según explicó, tanto el club como él compartían la voluntad de reencontrarse y únicamente fue necesario esperar el momento adecuado, respetando su compromiso con el Zamora, club al que agradeció públicamente el trato recibido durante las dos últimas temporadas.

El atacante también tuvo palabras para la ciudad, invitando a los nuevos jugadores a integrarse plenamente en la vida de Almendralejo. Les animó a vivir en la localidad, a disfrutar de su gente y a mantener una relación cercana con la afición. "La gente de Almendralejo siempre te abre las puertas de su casa. Yo tuve la suerte de vivirlo en mi primera etapa y hoy puedo decir que aquí tengo una segunda familia y amistades que me llevaré para siempre”.

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A nivel personal, Kike Márquez dejó claro su deseo: "Mi deseo es poder vestir de nuevo esta camiseta, disfrutar del Francisco de la Hera y, si llega ese sueño de volver al fútbol profesional, celebrarlo todos juntos. Que sea un sueño conseguido desde el trabajo y no una presión añadida", concluyó.