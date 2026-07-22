Toño, Manolo Molina y Runy: recorrido, experiencia y desborde para el Cacereño

Toño Calvo, Manolo Molina y Runy ya tienen su primera fotografía conjunta como jugadores del Cacereño. Los tres llegan por caminos diferentes, pero comparten un mismo punto de partida: ganarse un sitio en un equipo que quiere aumentar su competencia y afrontar la temporada con más recursos.

Toño aporta recorrido y presencia desde el centro del campo; Molina regresa con más experiencia para reforzar la defensa; y Runy vuelve al fútbol extremeño con desborde y la oportunidad de demostrar su nivel en Primera Federación. Tres perfiles distintos para tres posiciones y una misma ambición en el Príncipe Felipe.

Tres perfiles para una plantilla en construcción

El Cacereño presentó oficialmente a los tres futbolistas en las instalaciones de Crisbaex. Francis Bordallo, director deportivo de la entidad, definió a Manolo Molina como un central zurdo llamado a reforzar la defensa con "saber estar" y experiencia.

Molina, de 30 años, procede del Real Unión de Irún y ya defendió la camiseta verde en la temporada 2022/23. Su recorrido posterior le ha permitido, según explicó, aprender a responder ante situaciones diferentes. "Vengo con mucha más experiencia, más jerarquía y eso es lo que voy a intentar transmitir en el campo", señaló.

Los tres jugadores junto a Francis Bordallo, director deportivo del Cacereño. / JJT

El central también ha seguido desde fuera la evolución de la entidad. "Estoy viendo cómo cada día va creciendo el club y se están haciendo las cosas muy bien", afirmó. Su intención pasa por contribuir a un equipo fiable desde atrás: "Ser un equipo sólido siempre te hace estar más cerca de la victoria".

Toño, atraído por el Príncipe Felipe

Toño Calvo llega para reforzar el centro del campo tras competir la pasada temporada en el Guadalajara. Bordallo lo presentó como un mediocentro de recorrido, capaz de ayudar cerca de su propia área y aparecer desde segunda línea en campo contrario.

El jugador madrileño reconoció que la decisión fue sencilla cuando recibió la llamada. "Siempre que me he enfrentado al Cacereño me ha gustado. Me ha gustado el ambiente que se respira en el Príncipe Felipe y me han hablado maravillas de la ciudad", explicó. "En cuanto mostraron interés, tardé muy poco en decidirme".

Sus primeras semanas están sirviendo para transformar el conocimiento acumulado como rival en relaciones dentro del equipo. Toño considera que la pretemporada no solo debe ayudar a entenderse sobre el césped. "Es fundamental que nos conozcamos fuera, que generemos un vestuario muy sano y que seamos una piña", aseguró.

La oportunidad de Runy

Runy completa el trío presentado. El extremo de Hornachos regresa al fútbol extremeño después de una campaña en el Real Ávila en la que firmó ocho goles y seis asistencias. Puede actuar en las dos bandas, aunque se siente especialmente cómodo partiendo desde la izquierda.

El atacante ya había llamado la atención del Cacereño durante una visita al Príncipe Felipe con el Montijo. Después de pasar también por el Villanovense, el desaparecido Extremadura, el Orihuela y el Juventud de Torremolinos, afronta ahora su oportunidad en Primera Federación.

"La responsabilidad está, pero lo importante es la ilusión que tengo de venir al Cacereño y defender la camiseta de un club como este en Extremadura", afirmó. Julio Cobos le ha pedido que mantenga su identidad como futbolista: "Que juegue como soy y que no tenga miedo a nada".

Runy asume que la competencia será elevada, pero afronta el reto con la voluntad de ayudar en cualquiera de los puestos de ataque. Bordallo destacó su versatilidad para jugar por ambos costados e incluso actuar como delantero si resulta necesario.

Dos incorporaciones pendientes

La presentación también sirvió para actualizar el estado de la plantilla. El Cacereño continúa buscando dos jugadores, aunque Bordallo admitió que las operaciones avanzan más despacio de lo esperado. "El mercado se ha ralentizado un poco", reconoció.

Domingo Barroso muestra las instalaciones de Crisbaex a Toño, Manolo Molina, Runy y Francis Bordallo. / JJT

El club confía en que las conversaciones abiertas ganen velocidad a medida que avance la pretemporada. Por ahora, el cuerpo técnico mantiene la petición de dos refuerzos, aunque los próximos amistosos determinarán si aparece alguna necesidad adicional.

No hay novedades respecto a Deco y Marchena. Ambos continúan sin el alta médica y todavía no pueden ponerse a disposición del equipo.

Las palabras empezarán a trasladarse al césped este viernes. El Cacereño disputará su primer amistoso frente al Real Jaén en el Príncipe Felipe, a partir de las 20.00 horas. Será el primer examen para Toño y Runy y también el primer partido del regreso de Manolo Molina, tres años después de su despedida.