Alicia Morales vuelve a casa para dirigir al Miralvalle

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle recuperará a Alicia Morales para la temporada 2026/27. La base placentina regresa al club en el que se formó para reforzar a un equipo que volverá a competir en Liga Femenina 2.

La jugadora, nacida en Plasencia el 28 de abril de 1998, aportará dirección, experiencia y liderazgo a una plantilla que continúa tomando forma y que combinará juventud con futbolistas conocedoras de la identidad de la entidad.

Morales ha estado vinculada a Miralvalle durante prácticamente toda su trayectoria y se convirtió en una de las jugadoras más representativas de la historia reciente del club. Desde la posición de base destaca por su capacidad para dirigir el juego, controlar el ritmo de los encuentros y generar ventajas para sus compañeras.

Su visión, lectura táctica y facilidad para asumir responsabilidades en los momentos importantes la consolidaron como una referencia dentro de la pista. El club considera que su conocimiento del entorno facilitará también su adaptación al nuevo proyecto.

Experiencia en Liga Challenge

La placentina militó en el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura durante la temporada 2024/25, en Liga Femenina Challenge. Posteriormente regresó a Miralvalle para disputar la fase de ascenso a esa misma categoría.

Alicia Morales, con Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. / Jorge Valiente

La pasada campaña inició una nueva etapa en el Cajasol Sevilla, también en Liga Challenge, antes de decidir su vuelta al conjunto de su ciudad.

"Volver a Miralvalle siempre es especial. Es el club en el que he crecido como jugadora y como persona, así que estoy muy ilusionada por regresar", afirmó Morales tras hacerse oficial su incorporación.

"Afronto esta nueva etapa con muchas ganas de ayudar al equipo, aportar mi experiencia y volver a disfrutar junto a una afición que siempre me ha hecho sentir como en casa", añadió.

"Enorme valor"

El club celebró el regreso de una jugadora que representa especialmente su identidad y destacó tanto sus cualidades deportivas como su capacidad para ejercer de referente dentro del vestuario.

"Alicia siempre ha sido una jugadora muy importante para este club. Más allá de su calidad, destaca por su capacidad para dirigir al equipo, interpretar el juego y hacer mejores a las compañeras que tiene alrededor", señaló la entidad.

"Su experiencia, liderazgo y conocimiento de la casa la convierten en una incorporación de enorme valor para nuestro proyecto", agregó el Miralvalle.

La base placentina se suma a las renovaciones de María Romero, Lucía Navas e Inés Serrano, además de a las incorporaciones de Sara Torruella, Eduglatriz Castro, Pilar Valderrábano, Naroa Martínez y Sabela García.