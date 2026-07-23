El Cacereño, de convivencia en Piornal antes del debut

El Cacereño cambió este jueves el escenario habitual de su preparación para vivir una jornada de entrenamiento y convivencia en Piornal, justo antes de afrontar su primera prueba de la pretemporada. El conjunto de Julio Cobos recibirá este viernes, a las 20.00 horas, al Real Jaén en el Príncipe Felipe.

La visita al municipio combinó el trabajo sobre el césped con diferentes actividades institucionales y de hermandad. El equipo desayunó en la Hospedería La Serrana, completó una sesión de entrenamiento y compartió después una paella con los componentes del Piornal Club de Fútbol.

Referente para el fútbol rural

Tras el entrenamiento, una representación del Cacereño formada por los capitanes, el presidente, Carlos Ordóñez; el vicepresidente, Juan Miguel Olmeda; el entrenador, Julio Cobos; y el director deportivo, Francis Bordallo, acudió al Ayuntamiento, donde fue recibida por el alcalde de la localidad, Javier Prieto.

El regidor agradeció al club que aceptara la invitación y definió al conjunto verde como una referencia para toda la provincia de Cáceres, especialmente por la categoría en la que compite, la Primera Federación, y por el ejemplo que representa para las entidades de los entornos rurales.

"Sois referentes para muchos clubes, como el Piornal Club de Fútbol, y para nuestra escuela infantil. Los que estamos en entornos rurales tenemos menos presupuesto y menos recursos, pero vuestro ejemplo también nos ayuda a tirar hacia delante y a crear afición", afirmó Prieto.

El alcalde deseó al equipo una buena pretemporada y una campaña llena de éxitos, que consideró beneficiosos no solo para la ciudad de Cáceres, sino para toda la provincia. También pidió que durante el curso se invite al Piornal, a los niños de la escuela o a los escolares del municipio a presenciar algún encuentro en el estadio Príncipe Felipe.

Recepción en el ayuntamiento. / CP CACEREÑO

Felices con la acogida

En representación de la plantilla intervino Iván Fernández, que agradeció al alcalde, al Ayuntamiento y al fútbol local la oportunidad de pasar el día en Piornal y conocer mejor el municipio.

"Gracias por permitirnos venir aquí, pasar este gran día y conocer el pueblo. También queremos que la gente de fuera de Extremadura conozca Piornal y lo que es el Valle del Jerte", expresó el futbolista.

Prieto respondió que el Cacereño tendría abiertas las puertas de la localidad siempre que quisiera regresar y destacó las condiciones climáticas de Piornal, especialmente durante el verano, como uno de sus principales atractivos.

La expedición realizó también una visita al museo de la localidad y, a mediodía, compartió una comida de hermandad con los integrantes del Piornal Club de Fútbol. Una paella puso el broche a la jornada de convivencia.

Los jugadores del Cacereño posan con los chicos de la escuela de fútbol de Piornal. / CP CACEREÑO

Primera prueba

Después del día vivido en Piornal, el Cacereño volverá este viernes al césped del Príncipe Felipe. Han pasado dos meses desde la última aparición de los verdes ante su afición, en la última jornada liguera frente al Talavera, y el amistoso frente al Real Jaén permitirá comprobar las primeras ideas del nuevo proyecto de Cobos. Se aprovechará para conmemorar el 50 aniversario de la construcción del estadio.

La pretemporada debe servir para ensamblar un equipo profundamente renovado respecto al que consiguió la permanencia el pasado curso. El encuentro ofrecerá las primeras pistas sobre los fichajes y sobre la estructura que pretende construir el técnico para la nueva campaña.

El Jaén también competirá esta temporada en Primera Federación, aunque lo hará en el grupo 2 y no coincidirá con los cacereños durante la liga regular. El conjunto andaluz logró el ascenso después de eliminar al Atlético Baleares en la última ronda del ‘playoff’ y encadena dos saltos de categoría consecutivos.

Será una exigente primera piedra de toque para un Cacereño que pretende comenzar a disfrutar desde el inicio y evitar el sufrimiento del curso anterior para lograr la permanencia.