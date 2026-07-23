La inscripción del Badajoz, pendiente de la RFEF

La inscripción del Badajoz para competir en Segunda Federación continúa pendiente de resolución. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó este martes una resolución en la que concede cinco días hábiles a varios clubes para subsanar deficiencias detectadas en sus solicitudes de inscripción para la temporada 2026/27, entre ellos el conjunto blanquinegro.

El Badajoz aparece en el listado correspondiente a Segunda Federación, así como en los de la Copa del Rey, la Tercera Federación Femenina y la Liga Nacional Juvenil, al tratarse de equipos pertenecientes a la misma entidad.

No obstante, la resolución no implica que el club haya sido excluido de las competiciones ni que exista una decisión definitiva sobre su inscripción. El documento tiene carácter de trámite y concede un plazo común a los clubes afectados para completar o corregir la documentación que, según la Federación, presenta alguna incidencia. La RFEF tampoco detalla públicamente cuáles son esas deficiencias, ya que asegura que han sido comunicadas de forma individualizada a cada entidad a través del denominado Portal del Club.

Respuesta por redes

Sin embargo, pocas horas después de hacerse pública la resolución, el Badajoz ofreció su versión de los hechos a través de sus redes sociales. Lo hizo respondiendo directamente a un aficionado que cuestionaba la situación administrativa del club y preguntaba si la responsabilidad recaía nuevamente en la Federación.

La entidad blanquinegra aseguró que la documentación requerida fue remitida hace quince días y que las últimas subsanaciones solicitadas por la RFEF se enviaron hace diez, por lo que sostiene que, desde entonces, no ha recibido ninguna nueva comunicación por parte del organismo.

«Enviamos la documentación requerida hace 15 días y subsanamos lo último que nos solicitaron hace 10. Desde entonces y hasta hoy, silencio total», respondió el club, dejando entrever que considera que el actual requerimiento obedece a un retraso administrativo por parte de la Federación y no a una falta de diligencia de la entidad pacense.

En esa misma respuesta, el Badajoz también defendió la gestión de la actual directiva, recordando que continúa haciendo frente a «los pufos millonarios de antiguos gestores», al tiempo que descartó que exista riesgo de un nuevo descenso por motivos administrativos.

Cinco días hábiles

La resolución federativa establece ahora un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación, para que los clubes afectados subsanen las incidencias comunicadas. Una vez concluido ese periodo, la RFEF deberá dictar la resolución definitiva que autorice o deniegue la inscripción de cada entidad para la temporada 2026/27.

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Mientras se resuelve el procedimiento administrativo, el Badajoz continúa desarrollando con normalidad su pretemporada. El equipo dirigido por Miguel Ángel Ávila regresó esta semana a los entrenamientos en el Nuevo Vivero y mantiene prácticamente cerrada la planificación deportiva para afrontar su regreso a Segunda Federación tras el ascenso conseguido el pasado mes de junio en Cuarte de Huerva.

Fuente: La Crónica de Badajoz