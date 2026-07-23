Locura total en Don Benito con Pedro Porro: "Ha costado mucho llegar hasta aquí"

Una locura nunca antes vista en Don Benito. Así se podría definir lo vivido a última hora de este jueves para recibir al dombenitense más universal: Pedro Porro. Más de 4.000 personas, según las estimaciones de la Policía Local, abarrotaron la ciudad deportiva que lleva su nombre para aclamar al campeón del mundo con España.

El ambiente fue apoteósico desde bastante antes de recibir al mejor lateral derecho de la Copa del Mundo, según los aficionados. Familias enteras, jóvenes futbolistas, grupos de amigos y vecinos de todas las edades llenaron las instalaciones con camisetas de la selección, banderas y fotografías del internacional. Algunos, incluso, desde primera hora de la tarde, pero Don Benito quería ver de cerca a su héroe y compartir con él una conquista que la ciudad también siente como propia.

Fotogalería | Las imágenes del homenaje a Pedro Porro en Don Benito (I) / Carlos Gil

La llegada de Porro desató la euforia. Los aplausos, los gritos con su nombre y los teléfonos móviles levantados acompañaron al jugador, que respondió con sonrisas, saludos y gestos de agradecimiento ante una multitud entregada. “Ya tenía ganas de volver, sobre todo por todo el apoyo que me ha dado la gente durante todo el Mundial. Es también una manera de agradecerles todo ese apoyo”, explicó a los medios.

Y es que Pedro Porro volvía a casa apenas unos días después de conquistar con España la segunda estrella mundialista. El lateral regresaba al lugar en el que comenzó a jugar al fútbol y donde permanecen buena parte de las personas que lo vieron crecer.

Soy un jugador con mucha ambición y con muchas ganas de aprender siempre un poquito más

Tengo contrato en el Tottenham y estoy muy feliz. Ahora toca desconectar unos días y volver más fuerte

Durante la inauguración de la ciudad deportiva, el propio futbolista había expresado su deseo de poder llevar algún día la segunda estrella hasta Don Benito. Este jueves, aquella frase se convirtió en realidad. “Los últimos dos meses han sido de muchas emociones. A mi familia más cercana también le dije: “Nos vemos cuanto más tarde, mejor””, recordó.

El jugador se mostró abrumado y agradecido por la respuesta de sus vecinos. “Estoy muy feliz por ver a toda esta gente conmigo. Es el mayor regalo, incluso haber ganado el Mundial por ellos, por toda esta gente que me apoya día a día. Es un espectáculo”, afirmó.

Humildad y sacrificio

Uno de los momentos más especiales llegó cuando tomó la palabra ante los miles de asistentes para dirigirse a los más jóvenes. Porro les animó a perseguir sus sueños, trabajar con humildad y no dejar de creer, empleando su propia trayectoria como ejemplo de que desde Don Benito también se puede alcanzar la cima del fútbol mundial.

El mensaje tenía un significado especial por el lugar en el que fue pronunciado. Frente a él se encontraban decenas de niños que comienzan ahora a dar patadas a un balón sobre el mismo césped en el que empezó la historia deportiva del campeón.

“Cuando estaba en este césped que estoy pisando ahora mismo no me imaginaba todo esto”, reconoció Porro. El internacional insistió en el esfuerzo realizado para llegar hasta la élite: “Se trata de seguir trabajando con humildad. Ha costado mucho llegar hasta aquí, muchas cosas y mucho sacrificio cuando sales de casa”.

Carlos Gil

La emoción terminó por apoderarse del futbolista cuando se refirió a su abuelo, Antonio Sauceda, una figura fundamental en su vida. Porro le había prometido que regresaría con la Copa del Mundo y pudo cumplir su palabra ante su familia y miles de vecinos. Visiblemente emocionado, el lateral le dedicó buena parte del éxito.

El abuelo del jugador fue también uno de los grandes protagonistas de la noche. Antonio Sauceda posó sonriente con la medalla de campeón del mundo de su nieto, en una imagen que resumió el significado familiar de la conquista. El propio Porro bromeó sobre la popularidad de su abuelo. “Todo esto es por ti, no por mí”, señaló.

Entre el ruido de los aplausos hubo también tiempo para mirar atrás. Antes de competir en los principales estadios europeos y levantar el Mundial, Porro fue un niño que comenzó a destacar en las categorías inferiores del Gimnástico Don Benito.

En el club calabazón dio sus primeros pasos y empezó a mostrar el carácter competitivo, la velocidad y el desparpajo que después lo conducirían al fútbol profesional. Su progresión le permitió incluso debutar con el primer equipo cuando todavía se encontraba en edad cadete, antes de abandonar la localidad para continuar su formación en la cantera del Rayo Vallecano.

Referente para las nuevas generaciones

Muchos de quienes compartieron aquella primera etapa estuvieron este jueves entre el público. Antiguos entrenadores, compañeros, familiares y vecinos contemplaron ahora a un futbolista consolidado, con la medalla al cuello y convertido en un referente para las nuevas generaciones.

Porro, sin embargo, dejó claro que no considera terminado su camino. “Soy un jugador con mucha ambición y con muchas ganas de aprender siempre un poquito más. Quien me conoce sabe que voy a por más”, advirtió.

Pedro Porro en la Ciudad Deportiva de Don Benito, esta noche. / Carlos Gil

El Mundial supone un antes y un después, aunque el lateral quiere mantener la fórmula que lo ha llevado hasta la cima. “Ganar un Mundial es el sueño de todo niño. Ahora toca seguir con la misma humildad de siempre”, apuntó.

Su futuro inmediato seguirá ligado al Tottenham, club con el que renovó recientemente. “Tengo contrato allí y estoy muy feliz. Ahora toca desconectar unos días y volver más fuerte”, aseguró.

Don Benito cerró así una noche difícil de olvidar. La ciudad recibió a uno de los suyos, recordó sus inicios en el Gimnástico y celebró que aquella promesa realizada a un abuelo se hubiera convertido en realidad. Pedro Porro volvió a casa como campeón del mundo y más de 4.000 personas respondieron entregándose por completo a su héroe.