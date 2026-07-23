Pedro Porro, recibido por Guardiola antes de reencontrarse con su ciudad como campeón del mundo

Don Benito se prepara para vivir esta noche uno de los acontecimientos deportivos más especiales de su historia reciente. Pedro Porro ya está en su ciudad natal como campeón del mundo y será homenajeado en la Ciudad Deportiva que lleva su nombre, donde se espera una asistencia multitudinaria.

El lateral de la selección española está recibiendo numerosas muestras de cariño desde que conquistó el Mundial 2026. Antes de reencontrarse con sus vecinos, el futbolista ha mantenido este jueves por la mañana un encuentro con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha destacado tanto sus cualidades deportivas como su vinculación con la región.

La presidenta extremeña ha definido a Porro como un extremeño cercano y humilde que lleva su tierra en el corazón allí donde juega. "Gracias por tantas alegrías y enhorabuena por esta gran victoria", ha escrito en sus redes sociales.

María Guardiola con Pedro Porro y la medalla de oro del Mundial. / Juntaex

La jefa del Ejecutivo autonómico también ha ensalzado que el futbolista de Don Benito no olvida de dónde viene y lo demuestra en cada paso que da, una característica que ha acompañado al internacional español durante toda su trayectoria.

Este encuentro se ha producido apenas unas horas después de que Porro protagonizase uno de los momentos más emotivos de las celebraciones. El jugador entregó este miércoles la medalla de oro del Mundial a su abuelo, Antonio Sauceda, con quien prácticamente se ha criado y que ha sido una figura fundamental en su vida.

"Misión cumplida"

El futbolista había prometido que, si España conquistaba el campeonato, la medalla acabaría en manos de su abuelo. Tras cumplir su palabra, Porro resumía el momento con este mensaje: "Misión cumplida".

La emoción también se apoderó de Antonio Sauceda al recibir el recuerdo más importante de la carrera deportiva de su nieto. "Ya tiene una medalla tu abuelo en casa, qué orgullo", expresó durante este encuentro lleno de cariño y complicidad entre ambos.

Después de compartir esta alegría con uno de los pilares de su familia, Pedro Porro podrá celebrarla esta noche junto a toda su ciudad. Don Benito ha preparado un homenaje a la altura del mayor éxito deportivo alcanzado por el lateral, uno de los protagonistas del triunfo de España en el Mundial.

Acto en su ciudad

El acto se celebrará en la Ciudad Deportiva Pedro Porro, un escenario elegido por el propio jugador para reencontrarse con sus vecinos. La recepción comenzará a las 21.00 horas con una ceremonia institucional encabezada por la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, y los integrantes de la Corporación Municipal.

Durante el acto, el internacional español firmará en el Libro de Honor de la ciudad, dejando constancia de una conquista que ya forma parte de la historia deportiva de la localidad calabazona.

Pedro Porro con el rey de España, Felipe VI / EFE

Posteriormente, Porro saldrá a saludar a los aficionados congregados en las instalaciones. Será uno de los momentos más esperados de una noche en la que los vecinos podrán transmitirle personalmente el cariño y el reconocimiento que le han mostrado durante todo el campeonato.

La celebración también permitirá recordar algunos de los momentos más destacados de la final, que se vivió con una intensidad especial en Don Benito. La ciudad volverá así a reunirse alrededor de su futbolista más internacional, esta vez para festejar junto a él el mayor éxito de su carrera deportiva.

"Pedro ha llevado el nombre de Don Benito por todo el mundo con su esfuerzo, su humildad y su talento", destacaba Medina, quien ha animado a los vecinos a llenar de aplausos la Ciudad Deportiva y convertir el homenaje en una noche inolvidable.