Los Premios Espiga Deporte de Caja Rural de Extremadura reciben 45 candidaturas en su XXII edición

La XXII Edición de los Premios Espiga "Impulso a la Actividad Física y el Deporte" de Caja Rural de Extremadura ha cerrado su convocatoria con 45 candidaturas presentadas, una cifra que confirma el interés y la consolidación de unos galardones que reconocen el esfuerzo, la dedicación y la contribución del deporte al desarrollo social de Extremadura.

Las candidaturas se distribuyen entre las categorías de Deporte Colectivo, Deporte Individual, Deporte Inclusivo, Talento Joven Deportivo y el Premio Especial "Gracias", destinado a distinguir a personas cuya trayectoria ha contribuido de forma destacada al desarrollo y la promoción del deporte en la región.

Valores

Ante esta respuesta, Caja Rural de Extremadura quiere trasladar su agradecimiento a todos los deportistas, clubes, federaciones, asociaciones, centros educativos e instituciones que han confiado en esta convocatoria y han presentado sus proyectos.

La entidad valora especialmente el compromiso demostrado por todos los participantes, que contribuyen a seguir impulsando una práctica deportiva basada en valores como el esfuerzo, la inclusión, la superación y el trabajo en equipo.

Los nombres de los ganadores se darán a conocer durante el acto de entrega de los Premios Espiga Deporte, que se celebrará el próximo mes de septiembre.

Con estos premios, Caja Rural de Extremadura reafirma su compromiso con el impulso de la actividad física y el deporte en la región, reconociendo el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen cada día a fomentar hábitos de vida saludables y a transmitir valores como el esfuerzo, el compañerismo, la igualdad de oportunidades y la inclusión.