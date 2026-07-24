500.000 euros: El ayuntamiento renueva su apuesta por el Mérida en vísperas del primer examen de pretemporada

Antes del estreno de pretemporada, el Mérida ha recibido un importante respaldo institucional. El Ayuntamiento de Mérida y el club han alcanzado un acuerdo para renovar su patrocinio durante las tres próximas temporadas, garantizando la continuidad de la marca de la ciudad en la imagen de la entidad romana y reforzando un vínculo que ambas partes consideran estratégico tanto para el deporte como para la promoción turística de la capital extremeña.

El acuerdo, que asciende a 500.000 euros anuales durante los próximos tres años, ha sido anunciado tras la visita del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, al Estadio Romano José Fouto para renovar su abono de la campaña 2026/27.

Reforma del estadio

Durante el acto, el regidor ha destacado la importancia de mantener el apoyo institucional a un club que se ha convertido en uno de los principales embajadores de Mérida fuera de la región.

En el horizonte también aparece la posibilidad de que la ciudad sea subsede del Mundial de fútbol de 2030, por lo que el estadio necesitaría mejorar sus instalaciones. Para acometer esas actuaciones, el alcalde espera contar con la colaboración de la Junta de Extremadura.

"Esperamos que, en esa lealtad institucional, haya una colaboración económica para que todo el peso de esa reforma no recaiga única y exclusivamente sobre la propiedad del club y sobre el ayuntamiento", señaló Rodríguez Osuna.

El alcalde también ha realizado un llamamiento a la afición con un objetivo claro: superar la barrera de los 4.000 abonados, una cifra que considera clave para que el proyecto deportivo continúe creciendo.

Rodríguez Osuna renueva su abono del Mérida AD en la tienda oficial del club. / Ayuntamiento de Mérida

Actualmente, el club ronda los 1.800 abonados, entre ellos 140 nuevas altas, unas cifras que mejoran las registradas el pasado año por estas fechas.

Desde la entidad, el director general, Alejandro Pérez, se mostró muy agradecido "por el esfuerzo económico, ya que es un impulso muy importante". También resaltó la "colaboración estrecha y diaria" que existe entre ambas instituciones.

Primer amistoso

En el plano deportivo, la entidad romana todavía no da la plantilla por cerrada, pues espera incorporar a "cuatro o cinco jugadores que suban el nivel de la plantilla".

El conjunto dirigido por Fran Beltrán afronta este sábado su primer compromiso de preparación. Será una exigente prueba ante el Benfica B, uno de los filiales con mayor prestigio del fútbol portugués y que compite en la Segunda Liga lusa.

El encuentro se disputará a las 19.00 horas en el Benfica Campus de Seixal, la ciudad deportiva donde se forman las categorías inferiores del conjunto lisboeta.