El Cacereño arranca con un empate ante el Jaén

Casi nadie se acordará dentro de diez meses, cuando la temporada concluya, pero el Cacereño empezó a caminar en esta 2026/27 con un empate (1-1) en el estadio Príncipe Felipe ante el Jaén. El amistoso que servía para celebrar el 50 aniversario de la construcción del coliseo de Las Capellanías entretuvo y aburrió a ratos. Lo que llamarían los antiguos "partido clásico de pretemporada".

El primer once inicial de Julio Cobos fue el formado por Diego Nieves, Pablo Barea, Víctor Rodríguez, Manolo Molina, Sevilla; Navarro, Gete, Luis Sánchez, Monerris; Iván Fernández e Iker Bidaurrazaga. Siete futbolistas nuevos respecto a la pasada campaña, sin contar al joven Bidaurrazaga, que apenas tuvo minutos.

Antes del descanso habría un cambio con la presencia de Tellechea en el lugar de Navarro. Después acabarían saltando al campo Germán, Martínez, Toño, Conesa, Runy, Alonso, Sergi López, Expósito y Mario Valiente.

Empezaron bien los verdes, intentando hacerse dueños del partido a través de la posesión del balón. Sin embargo, alrededor del minuto 25 el escenario cambió: el técnico visitante, Manolo Herrero, retrasó a uno de sus centrocampistas al centro de la zaga para favorecer más la subida de sus laterales, lo que generó muchas dudas en la defensa del CPC.

Tanto fue así que hasta el descanso las mejores ocasiones fueron para el Jaén, especialmente un disparo a bocajarro de José Gallego dentro del área que obligó a Diego Nieves a emplearse a fondo. Y no fue la única vez que el portero apareció, mientras que el Cacereño apenas probó a Jaime Morillas.

El once inicial del Cacereño, fotografiado con varios niños. / Javago / Ramón A. Timón (CP Cacereño

Segunda parte

Un once prácticamente nuevo al inicio de la segunda parte, con Toño Calvo al mando de las operaciones, ayudó a los anfitriones a sentirse un poco más cómodos o, como mínimo, a sufrir bastante menos. En el minuto 76 llegaría el único tanto del choque, gestado entre Runy, Tellechea y Toño Calvo y culminado con un gran chut del canterano Mario Valiente.

El 1-0 sentó especialmente bien al equipo, que dominó entonces y pareció acariciar la victoria. Sin embargo, en una jugada aislada, un balón en el segundo palo fue transformado de cabeza por Keita en un empate que ya no se movería (min. 89).

En todo caso, buen test ante un rival de la misma categoría, aunque de distinto grupo, a la espera de que las piernas vayan cogiendo kilómetros y los futbolistas se familiaricen más con los métodos de Cobos. La próxima cita será en la visita al Villanovense, este miércoles.