El Cáceres anuncia la renovación del canterano Juan Santos

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad hizo oficial la renovación de Juan Santos, que continuará formando parte de la plantilla verdinegra durante la temporada 2026/27. El jugador cacereño, nacido el 9 de junio de 2002, seguirá vinculado al club de su ciudad después de una campaña en la que no pudo jugar durante los últimos meses por una lesión de espalda.

Con su continuidad, el club mantiene en su proyecto a un jugador formado en la cantera y con margen de crecimiento. Desde la entidad verdinegra han mostrado su satisfacción por la renovación y le han deseado «el mayor de los éxitos» en la nueva temporada.