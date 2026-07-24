Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres anuncia la renovación del canterano Juan Santos
El jugador no pudo disputar los últimos meses de la pasada temporada por una lesión de espalda
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
J. O.
Cáceres
El Cáceres Patrimonio de la Humanidad hizo oficial la renovación de Juan Santos, que continuará formando parte de la plantilla verdinegra durante la temporada 2026/27. El jugador cacereño, nacido el 9 de junio de 2002, seguirá vinculado al club de su ciudad después de una campaña en la que no pudo jugar durante los últimos meses por una lesión de espalda.
Con su continuidad, el club mantiene en su proyecto a un jugador formado en la cantera y con margen de crecimiento. Desde la entidad verdinegra han mostrado su satisfacción por la renovación y le han deseado «el mayor de los éxitos» en la nueva temporada.
- Muere un hombre de 53 años ahogado en la piscina municipal de Alcántara
- Pedro Porro, recibido por Guardiola antes de reencontrarse con su ciudad como campeón del mundo
- Tres detenidos por agredir al alcalde de Zahínos y a dos guardias civiles en Oliva de la Frontera
- Las viviendas policiales abandonadas de la avenida de Cervantes en Cáceres: 'Las intervenciones por okupación son recurrentes
- Un incendio en Ávila, a 90 kilómetros de Extremadura, obliga a evacuar a vecinos y 200 niños
- Una casa de Mérida escondía una necrópolis y la historia de una niña cristiana fallecida en el año 516
- Oliva de la Frontera condena el violento episodio que deja al alcalde de Zahínos con la nariz fracturada y a dos guardias civiles de baja
- Extremadura amplía en 2,35 millones las ayudas para garantizar los viajes gratis en autobús en 2026