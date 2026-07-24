Chus Villar: “Con el proyecto del Extremadura no me lo pensé”

Chus Villar está ante la gran oportunidad de su carrera deportiva. Después de brillar durante las últimas temporadas en Segunda Federación, el futbolista cántabro considera que el Extremadura puede ser su gran trampolín y está entusiasmado con la temporada que tiene por delante.

Así lo expresó el jugador durante su presentación oficial este viernes en las instalaciones del estadio Francisco de la Hera. El acto se celebró en el Salón Vip del estadio, con el patrocinio de Telepizza España, sponsor oficial de la tercera indumentaria del club.

El cántabro destacó la dimensión de la entidad, el nivel de sus instalaciones y el ambiente que ha encontrado desde su llegada. "Son unas instalaciones espectaculares, propias de un club profesional. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico me han recibido muy bien desde el primer momento y la ciudad es perfecta para disfrutar del fútbol, tranquila y con todo lo necesario para centrarte en lo importante", cometa.

El extremo afrontará en Almendralejo su estreno en Primera Federación, un reto que asegura asumir con enorme ilusión tras consolidarse durante las dos últimas temporadas en Segunda Federación. "Ahora me toca demostrar que también puedo rendir en esta categoría y aportar todo lo posible al equipo", señaló. Villar se definió como un jugador de banda con llegada al área y capacidad goleadora, además de reconocer que el salto al Extremadura fue una decisión inmediata. "Cuando mi representante me llamó y me dijo que existía la opción del Extremadura, ni me lo pensé. Venir a un club como este, con un proyecto increíble y dando un salto de categoría, era una oportunidad que tenía muy clara".

El nuevo futbolista azulgrana también elogió el ambiente que ha encontrado dentro del vestuario, donde asegura haberse sentido integrado desde el primer día. "He encontrado una familia. Los primeros días siempre son más complicados porque no conoces a nadie, pero me han arropado increíblemente y espero que siga siendo así durante toda la temporada".

Primer amistoso

El Extremadura afronta este viernes su primer amistoso de pretemporada en Torremejía, equipo que actualmente milita en Primera Federación. El encuentro se disputará a las 21.00 horas y será muy especial para Luis Alfonso Ledesma ‘Willy’, leyenda azulgrana y que ahora entrena a su Torremejía natal.

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En ese partido se podrá ver las nuevas incorporaciones y algún jugador a prueba como es el caso de Pablo Iturria, centrocampista navarro de 18 años que entrena desde este viernes con el Extremadura y que podría tener minutos. Se trata de un pivote que la pasada temporada jugó en el juvenil de División Honor del Athletic y en el Basconia de Segunda Federación.