El Coria se estrena ante el filial del Córdoba

Tras el histórico ascenso a Primera Federación, el Coria abre este sábado su calendario de pretemporada con un primer amistoso frente al Córdoba CF B en el estadio municipal La Isla. El encuentro comenzará a las 19.00 horas y servirá como primera toma de contacto competitiva para el conjunto celeste antes del inicio de una campaña especialmente ilusionante.

La cita permitirá al equipo empezar a acumular minutos, recuperar sensaciones después de las primeras sesiones de trabajo y poner a prueba diferentes ajustes ante un rival exigente como el filial cordobesista. Más allá del resultado, el choque supondrá una primera oportunidad para evaluar el estado físico de la plantilla y comenzar a perfilar los automatismos del equipo.

El club ha incluido el partido dentro de su "Pretemporada celeste", bajo el lema "Más celeste que nunca", y espera que La Isla vuelva a acompañar al equipo en su puesta de largo veraniega tras el salto de categoría.

Los socios podrán acceder gratuitamente al estadio, aunque deberán presentar su carné en la puerta. Para el resto de aficionados, el precio de la entrada será de 10 euros.