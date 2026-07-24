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Fútbol. Primera Federación

El Coria se estrena ante el filial del Córdoba

El conjunto celeste disputa este sábado en La Isla su primer amistoso tras el histórico ascenso a Primera Federación

El Coria, con la concatedral al fondo.

El Coria, con la concatedral al fondo. / CD CORIA

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E. P. E.

Coria

Tras el histórico ascenso a Primera Federación, el Coria abre este sábado su calendario de pretemporada con un primer amistoso frente al Córdoba CF B en el estadio municipal La Isla. El encuentro comenzará a las 19.00 horas y servirá como primera toma de contacto competitiva para el conjunto celeste antes del inicio de una campaña especialmente ilusionante.

La cita permitirá al equipo empezar a acumular minutos, recuperar sensaciones después de las primeras sesiones de trabajo y poner a prueba diferentes ajustes ante un rival exigente como el filial cordobesista. Más allá del resultado, el choque supondrá una primera oportunidad para evaluar el estado físico de la plantilla y comenzar a perfilar los automatismos del equipo.

El club ha incluido el partido dentro de su "Pretemporada celeste", bajo el lema "Más celeste que nunca", y espera que La Isla vuelva a acompañar al equipo en su puesta de largo veraniega tras el salto de categoría.

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Los socios podrán acceder gratuitamente al estadio, aunque deberán presentar su carné en la puerta. Para el resto de aficionados, el precio de la entrada será de 10 euros.

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