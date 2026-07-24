Extremadura destina 700.000 euros a los clubes

La Junta de Extremadura ha convocado una nueva línea de subvenciones para apoyar a los equipos de entidades deportivas de la región que participen durante 2026 en competiciones oficiales de ámbito nacional e internacional.

La convocatoria, publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), cuenta con una dotación total de 700.000 euros. Cada equipo podrá recibir entre un mínimo de 500 euros y un máximo de 40.000 euros.

Beneficiarios

Podrán solicitar estas ayudas las entidades deportivas extremeñas sin ánimo de lucro, con la excepción de las federaciones deportivas autonómicas. Las subvenciones se tramitarán mediante el sistema de concesión directa y convocatoria abierta.

El objetivo es financiar la participación de los equipos en competiciones oficiales celebradas fuera de Extremadura y contribuir al sostenimiento de la actividad desarrollada por los clubes de la comunidad autónoma.

Un mes de plazo

Las entidades interesadas dispondrán de un mes desde la publicación de la convocatoria en el DOE para presentar sus solicitudes.

Con esta línea de ayudas, la Administración regional mantiene su respaldo a los clubes extremeños, facilita sus desplazamientos y participación en torneos nacionales e internacionales y busca fortalecer el tejido deportivo de Extremadura.