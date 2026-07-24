El Real Madrid de Mourinho se estrena con un penalti a favor en el primer minuto

El Real Madrid se ha inventado un nuevo formato para mostrar a sus aficionados las primeras pinceladas del nuevo proyecto de José Mourinho. No ha sido ni un entrenamiento, ni un amistoso. Ni lo contrario. Ni siquiera una sesión completa con la que tratar de sacar alguna conclusión inicial y sin duda prematura.

Se anunció la sesión como "un entrenamiento con el Alcorcón", emitida durante 50 minutos a través de la TV del club y con acceso a la prensa al estadio Alfredo di Stéfano de Valdebebas. En realidad, lo que se vieron fueron alrededor de 20 minutos de calentamiento de los jugadores de Mourinho, sin él sobre el césped, y algunos pocos más de partidillo contra el conjunto madrileño de Primera RFEF.

El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante el entrenamiento celebrado este viernes en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid. / Victor Lerena / EFE

El primer once de Mourinho

Aunque no contará como un amistoso como tal, Mourinho plasmó su primer once en el Madrid después de 13 años de caminos separados. Lo conformaron dos canteranos junto a los nueve jugadores del primer equipo sanos que llevan al menos tres entrenamientos ya en las piernas: Lunin, Trent, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Mastantuono, Arda Güler, Gonzalo y los jóvenes Cestero (mediocentro) y Gabri Valero (extremo derecho, aunque jugó por la banda izquierda).

El único jugador del primer equipo ausente en el partidillo fue Fede Valverde, que regresó el miércoles a Madrid tras sus vacaciones tras el Mundial, con la confirmación de que será el nuevo capitán del equipo tras la salida de Carvajal. Rüdiger y Dumfries deberían ser los siguientes en llegar a Madrid, donde ya están los lesionados Militao, Mendy y Rodrygo, presentes en la grada de Valdebebas junto al uruguayo.

Los jugadores del Real Madrid durante el entrenamiento celebrado este viernes en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid. / Victor Lerena / EFE

Para quien quiera jugar a adivino sobre los planes que pueda tener Mourinho, su primer Madrid se asentó sobre un 4-2-3-1, en el que Güler ejercía de mediapunta y Mastantuono como extremo derecho, aunque intercambiaron sus posiciones con mucha naturalidad. Poco más en esos 25 minutos abiertos.

Sin goles

Ni siquiera se vieron goles. Y eso que todo empezó, en el primer minuto del partidillo, con un penalti de un defensor del Alcorcón sobre Mastantuono. Güler agarró la pelota, pero su lanzamiento a la base del poste fue interceptado por el portero alfarero. No se vieron ni siquiera más remates.

Noticias relacionadas

Para ver algo más habrá que esperar al próximo sábado, cuando el Real Madrid afrontará su primer amistoso de verdad, frente a la Fiorentina. El calendario de pretemporada recoge también un partido contra el Ferencvaros (8 de agosto) y ante el Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera (12 de agosto).