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Fútbol. Primera Federación

El Benfica B castiga al Mérida en su primer amistoso del verano

El conjunto romano cae por 4-0 en Lisboa tras encajar los cuatro goles en la primera media hora, aunque mejora en la segunda parte y genera varias ocasiones

Acción del partido entre el Benfica B y el Mérida.

Acción del partido entre el Benfica B y el Mérida. / AD Mérida

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El Periódico Extremadura

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Cáceres

El Mérida ha comenzado la pretemporada con una derrota por 4-0 ante el Benfica B en el Benfica Campus de Seixal. El filial portugués, que compite en la Segunda Liga lusa, ha resuelto el encuentro durante una primera media hora en la que ha aprovechado sus ocasiones y ha evidenciado su mayor ritmo competitivo.

Fran Beltrán ha formado su primer once del verano con Csenterics, Jay, Chechu, Nacho, Martín Solar, Doncel, Sofiane, Benny, Sandoval, Carvajal y Amaro. Martín Solar ha dispuesto de la primera oportunidad en el minuto 5, pero el Benfica B ha respondido con goles en los minutos 7, 19, 25 y 31. Csenterics también ha evitado un marcador más amplio con una buena intervención.

El Mérida ha mejorado tras el descanso y ha generado varias ocasiones para recortar distancias, especialmente por medio de Javi Areso, Jota López y Hallsson, aunque el guardameta portugués ha mantenido su portería a cero.

Noticias relacionadas y más

El conjunto romano afrontará este miércoles otra prueba de máxima exigencia ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en la Ciudad del Fútbol de la Federación Portuguesa. El sábado 1 de agosto recibirá al Betis Deportivo en el Romano José Fouto, en su primer amistoso ante la afición emeritense.

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