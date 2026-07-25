Cobos avisa tras el primer ensayo: "Queda muchísimo para ver al Cacereño de la temporada"

El empate ante el Jaén (1-1) dejó satisfecho a Julio Cobos, aunque el entrenador del Cacereño reconoce que el primer amistoso de la pretemporada resultó más exigente de lo que habría deseado para comenzar la preparación. El conjunto verde, con numerosos jugadores nuevos, ofreció algunos detalles de la idea que pretende desarrollar durante el curso, pero todavía tiene un amplio margen de crecimiento.

El canterano Mario Valiente adelantó al Cacereño en el minuto 76 y Keita estableció la igualada para el conjunto jienense en el 89. El siguiente examen de los verdes será este miércoles, 29 de julio, en el campo del Villanovense, antes de afrontar el domingo 2 de agosto su primer partido oficial de la temporada.

Un rival exigente

"Me gusta empezar con equipos de menor categoría e ir aumentando el nivel a medida que avanza la pretemporada", admite Cobos. En esta ocasión, el Cacereño se encontró con un Jaén que competirá igualmente en Primera Federación, aunque encuadrado en el otro grupo, y que obligó al equipo extremeño a realizar un esfuerzo considerable desde su primera aparición del verano.

Pese a ello, el técnico valora positivamente el reparto de minutos. Cobos trató de formar dos equipos y únicamente un futbolista tuvo que completar los 90 minutos. El resto participó durante aproximadamente una parte, con la excepción de Navarro, que tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. "Esperemos que no sea nada", señala el entrenador.

Tellechea, derecha, una de las nuevas incorporaciones del Cacereño este verano. / Javago / Ramón A. Timón (CP Cacereño

"Estoy contento con los minutos que han jugado. Acumulamos trabajo y poco a poco tiene que ir calando la idea", explica Cobos. El preparador entiende que sus jugadores deben asimilar progresivamente los conceptos tácticos, al tiempo que mejoran su condición física para poder sostener la propuesta que pretende implantar.

Mucho margen

El objetivo es que el Cacereño pueda presionar con mayor intensidad y jugar durante más tiempo en campo contrario. Ante el Jaén, especialmente en algunos tramos de la primera mitad, los verdes se vieron obligados a retroceder y sufrieron ante el crecimiento del rival.

"Tenemos que evolucionar mucho y todavía queda muchísimo para ver al Cacereño que vamos a ver durante la temporada", advierte Cobos. Aun así, insiste en que se encuentra satisfecho con la respuesta del equipo ante un rival que llegaba con una dinámica positiva después de conseguir el ascenso.

El entrenador también recuerda la importante renovación que ha experimentado su plantilla. En el primer once verde apenas aparecieron dos jugadores que continuaban de la pasada campaña, mientras que el Jaén alineó a seis o siete futbolistas que ya formaban parte de su equipo. "Hay mucha gente nueva, nos tenemos que conocer y eso va a costar varios partidos", reconoce.

Cobos continúa esperando la llegada de dos incorporaciones para completar la plantilla. El técnico asegura que el club trabaja para cerrar esas operaciones cuanto antes, aunque admite que los plazos dependerán de las oportunidades que ofrezca el mercado. "Son dos jugadores que nos hacen falta y que son necesarios para nosotros, pero el mercado manda y tenemos que esperar", afirma.

Buenas sensaciones

Uno de los futbolistas que estrenó la camiseta verde fue Gete. El centrocampista formó parte del primer once de la pretemporada y terminó satisfecho con su adaptación al equipo y con las sensaciones experimentadas sobre el césped del Príncipe Felipe.

"Ya teníamos ganas, tanto yo como el equipo, de jugar aquí en casa, con nuestra gente y de que se enganche", explica. Gete considera que el equipo ofreció una buena imagen pese al empate recibido en los últimos minutos y destaca que estos encuentros deben servir para adquirir ritmo y acumular minutos.

"Me he sentido bastante bien y muy a gusto con todos mis compañeros", asegura el nuevo jugador del Cacereño. Gete reconoce que los primeros encuentros de la pretemporada suelen resultar más complicados por la carga física y la falta de rodaje, pero confía en que el equipo continúe avanzando en los próximos compromisos.

La Copa Federación, en el horizonte

Después de visitar al Villanovense este miércoles, el Cacereño afrontará el domingo 2 de agosto, a las 20.30 horas, su eliminatoria de la Copa Federación contra el Santa Amalia, en el Municipal de Santa Amalia.

La competición representa una cita relevante para el conjunto de Julio Cobos, ya que es la vía por la que el CPC tratará de obtener una plaza para disputar la Copa del Rey. "Es un reto importante y tenemos ganas de jugarlo y ganarlo", subraya Gete.

Antes de ese encuentro oficial, el cuerpo técnico continuará utilizando los entrenamientos y el amistoso ante el Villanovense para mejorar la condición física, integrar a los numerosos fichajes y avanzar en la construcción de un Cacereño que, como recuerda Cobos, todavía se encuentra lejos de su versión definitiva.