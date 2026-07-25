El Coria comienza con buen pie y vence al Córdoba B en La Isla

El Coria ha iniciado con victoria la pretemporada de su estreno en Primera Federación. El conjunto celeste ha derrotado este sábado por 3-1 al Córdoba B en La Isla, en un encuentro en el que ha dejado buenas sensaciones y ha encarrilado el triunfo durante la primera mitad.

Rai Rosa ha comenzado el choque con Javi Garrido, Currás, Iván Ramos, Sergio Gómez, Arcos, Marco Leitón, Benji, Álvaro, Duque, Martins y Diego. El primer gol del verano ha llegado en el minuto 7, cuando Iván Ramos ha culminado una gran acción individual de Antonio Arcos.

El Coria ha continuado generando peligro y Martins ha enviado un remate al larguero en el minuto 31. Ocho minutos después, Arcos ha transformado un penalti cometido sobre Iván Ramos para colocar el 2-0 antes del descanso.

El Córdoba B ha recortado distancias desde los once metros en el minuto 58, en un lanzamiento que Aarón Alonso ha estado cerca de detener. Sin embargo, la reacción visitante ha durado poco. Iñaki León ha firmado el 3-1 en el minuto 64 con un cabezazo tras una falta servida por Toper.

Rai ha repartido minutos entre su plantilla y también ha dado entrada a Álex Blanco, Jacobo, Edu Llorente, Narciso y Cayetano. Aarón Alonso ha evitado el segundo tanto cordobesista en el tramo final y ha asegurado una victoria que supone una buena primera toma de contacto para los celestes.