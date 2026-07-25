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Fútbol. Primera Federación

El Extremadura abre el verano con una goleada en Torremejía

El conjunto de David Rocha se impone por 1-5 en su primer amistoso, con protagonismo de los fichajes, los canteranos y dos jugadores que se encuentran a prueba

Los jugadores del Extremadura celebran uno de los goles ante el Torremejía.

Los jugadores del Extremadura celebran uno de los goles ante el Torremejía. / CD Extremadura

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Rodrigo Morán

Torremejía

El Extremadura ha comenzado su pretemporada con una goleada por 1-5 ante el Torremejía, equipo de Primera Extremeña dirigido por la leyenda azulgrana Luis Alfonso Ledesma ‘Willy’. El conjunto de David Rocha ha ido de menos a más y ha impuesto su superioridad después de que los locales resistieran durante los primeros 20 minutos.

El primer once del verano ha estado formado por Robador, Carlos Cordero, Yael Ballesteros, Chus Villar, Iker Burgos, Álex Macías, Fran Rosales, Luis Nicolás, Ángel Rodríguez, Juan Cano y Saúl Álvarez. Los canteranos Saúl, Juan y Ángel han partido como titulares, mientras que Yael, Burgos, Villar y Macías han estrenado la camiseta azulgrana.

Chus Villar ha generado el 0-1 con una internada por la derecha y un centro al segundo palo que Iker Burgos ha cabeceado a la red. Poco después, el propio delantero ha provocado un penalti que Yael Ballesteros ha transformado para colocar el 0-2. El centrocampista ha dejado buenas sensaciones en la dirección del juego y en las acciones a balón parado.

Once inicial del Extremadura en el partido ante el Torremejía.

Once inicial del Extremadura en el partido ante el Torremejía. / R. Morán

Rocha ha renovado prácticamente todo el equipo tras el descanso para repartir minutos. Ángel Rodríguez, uno de los más destacados de la segunda parte, ha marcado el tercero al rematar un centro desde la derecha. El capitán del Torremejía ha reducido distancias en una acción aislada, pero el Extremadura ha vuelto a acelerar en el tramo final.

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Juancho, atacante panameño que se encuentra a prueba, ha aprovechado un balón suelto dentro del área para anotar el 1-4. Marco Manchón ha cerrado la goleada con un disparo ajustado desde la frontal. También ha participado Pablo Iturria, centrocampista navarro de 18 años que está siendo evaluado por el cuerpo técnico.

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