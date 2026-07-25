El Arroyo se asegura los apoyos para competir en la Primera Nacional de voleibol

El Extremadura Arroyo ha dado un paso importante para garantizar su continuidad en Primera División Nacional de voleibol después de alcanzar un acuerdo con la Diputación de Cáceres para prolongar durante una temporada más la colaboración entre ambas entidades.

El presidente del club, Adolfo Gómez, acompañado por los directivos Jesús Gómez y José María Holgado, ha mantenido una reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y con el gerente del Consorcio MásMedio. El encuentro ha permitido confirmar el respaldo institucional al equipo arroyano para la próxima campaña.

Apoyo clave

Gómez ha explicado que la reunión se ha desarrollado en un ambiente "cordial y distendido" y que durante ella se han abordado las ayudas destinadas al club, además de otros asuntos relacionados con Arroyo de la Luz.

Por su parte, Miguel Ángel Morales ha valorado positivamente la trayectoria y el trabajo realizado hasta ahora por la entidad, al tiempo que ha confirmado el apoyo de la institución provincial para la nueva temporada.

La renovación de este acuerdo permite al Extremadura Arroyo mantener uno de los respaldos económicos públicos fundamentales para competir un año más en categoría nacional.

"Desde el club se agradece públicamente este esfuerzo de la Diputación de Cáceres, que nos permitirá potenciar el proyecto deportivo femenino y rural con el que el club es referente a nivel provincial", ha señalado Adolfo Gómez.

El presidente de la entidad también ha destacado "la atención y el seguimiento" que Miguel Ángel Morales ha mostrado hacia el Extremadura Arroyo durante este periodo.