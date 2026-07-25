Jorge Hernández vuela en Málaga: subcampeón de España de 100 metros con 10.22

Jorge Hernández ha confirmado su irrupción entre los mejores velocistas españoles al proclamarse subcampeón de España absoluto de los 100 metros en el Nacional que se disputa en Málaga. El pacense del Club Atletismo Badajoz ha parado el cronómetro en 10.22, con un viento favorable de +1,3 metros por segundo, para conseguir su mejor marca personal e igualar el récord de Extremadura.

El atleta extremeño solo ha sido superado en la final por Guillem Crespí, que ha revalidado el título nacional con 10.19. Abel Alejandro Jordán ha completado el podio con un registro de 10.30.

Entre los mejores

Hernández ha gestionado a la perfección cada una de las rondas del campeonato. El extremeño ha ganado previamente su semifinal con un tiempo de 10.31 y ha reservado su mejor actuación para una final de enorme nivel.

Los 10.22 conseguidos en Málaga sitúan a Hernández con la décima mejor marca española de todos los tiempos y entre los mejores velocistas nacionales de la historia en categoría sub-23. El registro supone además la mínima exigida para la próxima cita internacional de Birmingham.

Jorge Hernández, derecha, junto a su entrenador, Luis Carretero. / Luis Carretero

La plata absoluta prolonga el magnífico momento de forma del corredor extremeño, que hace apenas unas semanas se proclamó campeón de España sub-23 en Cáceres. En aquella final se impuso con 10.37, una marca que ahora ha rebajado en quince centésimas.

"Esperemos poder soñar una vez más esta temporada", ha señalado Hernández después de firmar una de las actuaciones más destacadas del atletismo extremeño en los últimos años.

David García Zurita, a la final

El Campeonato de España también ha dejado buenas noticias para David García Zurita. El atleta extremeño ha logrado la clasificación para la final de los 400 metros después de terminar segundo en su serie con un tiempo de 45.97 segundos.

Zurita disputará la lucha por las medallas este sábado a partir de las 23.00 horas, con el objetivo de pelear por uno de los puestos del podio después de superar con solvencia la ronda clasificatoria.

Daniel López progresa

También ha conseguido el pase a la final Daniel López. El atleta del Capex-Extremadura, de solo 20 años, ha competido este sábado en la segunda semifinal de los 1.500 metros y ha terminado en cuarta posición.

López ha cruzado la línea de meta con un registro de 3:41.62, su mejor marca personal, que le ha permitido obtener una plaza en la final del Campeonato de España absoluto y confirmar su evolución entre los principales especialistas nacionales de la distancia.