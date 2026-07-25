Zarza-Capilla desafía a los mejores pilotos de España en una prueba de parapente de hasta 366 kilómetros

Zarza-Capilla volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del vuelo libre con la disputa del Campeonato de España XC de Parapente, que alcanzará este año su decimoquinta edición. La competición se desarrollará entre el martes 28 de julio y el sábado 1 de agosto.

Un total de 40 pilotos procedentes de España, Gran Bretaña, Irlanda, Argentina y Filipinas participarán en una prueba incluida en el calendario oficial de la Real Federación Aeronáutica Española y organizada por el club FlyBadajoz, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz.

Cinco jornadas

El campeonato constará de cinco jornadas de vuelo en la modalidad de distancia libre, considerada una de las disciplinas de mayor exigencia técnica dentro del parapente. Los participantes despegarán desde la pista de la Sierra de Las Poyatas, construida a través del Plan de Dinamización del Producto Turístico Los Lagos.

El objetivo de los pilotos será permanecer el mayor tiempo posible en el aire y recorrer la máxima distancia antes de aterrizar. La mejor marca registrada hasta ahora en esta competición es de 366 kilómetros completados durante ocho horas de vuelo.

Cada jornada otorgará una serie de puntos en función de la distancia alcanzada. La suma de los resultados obtenidos durante los cinco días determinará la clasificación definitiva y al nuevo campeón de España de la modalidad XC.

Cartel de la prueba. / EP

El presidente del club FlyBadajoz y organizador técnico de la prueba, Carlos Palacios, ha explicado que la competición consiste en "despegar lo más temprano posible y aterrizar lo más lejos posible, atravesando buena parte de la Península".

Impacto local

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, ha destacado durante la presentación que el campeonato "es mucho más que una competición deportiva; es una herramienta de cohesión territorial, de impulso económico y de futuro para el entorno rural".

Delfa ha defendido el apoyo de la institución provincial a los municipios de menor tamaño para que puedan organizar acontecimientos deportivos relevantes. "La apuesta por la pista de despegue de Zarza-Capilla y el patrocinio de este campeonato son un ejemplo claro de cómo invertimos en infraestructuras que generan oportunidades y fijan población", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Zarza-Capilla, Rubén Muñoz, ha subrayado que la llegada de pilotos, equipos y acompañantes beneficiará a los alojamientos, la hostelería y el comercio del municipio. Según ha indicado, la celebración de la prueba permite poner a Zarza-Capilla "en el mapa internacional".