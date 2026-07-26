El Cacereño alcanza los 3.500 abonados a un mes del inicio de la liga

El Príncipe Felipe todavía no ha levantado el telón de la temporada, pero ya tiene 3.500 nombres esperando en la grada. El Cacereño ha alcanzado esa cifra de abonados cuando aún queda un mes para el comienzo de la liga, previsto para el fin de semana del 29 y 30 de agosto.

El primer partido como local será además uno de los grandes atractivos del arranque. El conjunto de Julio Cobos recibirá al Mirandés, un rival que pondrá a prueba desde el principio la respuesta deportiva y social del proyecto verde.

Una respuesta sostenida

La campaña ‘Nuestra religión. La Primera FE’ comenzó con fuerza. El 17 de junio el club ya había superado los 1.500 abonados y, poco más de un mes después, ha añadido otros 2.000 carnés. El crecimiento mantiene al Cacereño cerca de las cifras con las que cerró el pasado curso.

Entonces fueron 4.191 abonados, más del doble de los 2.047 registrados en la temporada 2024-2025. A ellos se sumaron canteranos y simpatizantes hasta alcanzar 4.644 integrantes en la familia verde. El reto actual pasa por acercarse de nuevo a ese respaldo y, si es posible, superarlo.

El club ha ligado la campaña al 50 aniversario del Príncipe Felipe y mantiene fórmulas para facilitar renovaciones y nuevas altas. Entre ellas figuran el pago fraccionado de los abonos superiores a 100 euros y una promoción que permite acumular en el monedero virtual el 50% del importe de los nuevos socios captados.

Último día para renovar

Este domingo concluye el plazo para renovar antes de que los asientos queden liberados. Entre el 27 de julio y el 4 de agosto, los cambios de ubicación, las renovaciones y las nuevas altas se gestionarán únicamente en la tienda oficial.

Mientras la grada continúa creciendo, el equipo también avanza en su preparación. El empate ante el Jaén (1-1) dejó los primeros minutos del verano y confirmó que el Cacereño todavía necesita tiempo para integrar a sus numerosos fichajes.

Esta semana llegará una nueva prueba. Los verdes visitarán el miércoles al Villanovense y el domingo afrontarán su primer compromiso oficial, la eliminatoria de la Copa Federación frente al Santa Amalia, a las 20.30 horas.

Julio Cobos insiste en que todavía queda "muchísimo" para ver al Cacereño definitivo. En la grada, sin embargo, la temporada ya ha empezado: 3.500 aficionados han reservado su sitio antes incluso de que ruede el balón en la primera jornada.