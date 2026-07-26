La cantera da aire al Coria mientras Rai espera nuevos refuerzos

Tres juveniles terminaron el primer amistoso del verano con 90 minutos en las piernas. Diego, Duque y Martins sostuvieron a un Coria que ganó 3-1 al Córdoba B, pero que todavía está lejos de tener cerrada la plantilla con la que afrontará su estreno en Primera Federación.

La victoria dejó sonrisas en La Isla, aunque también una imagen clara: el equipo de Rai Rosa sigue construyéndose sobre la marcha. "La valoración es positiva principalmente porque no hemos tenido lesionados", explicó el técnico tras un encuentro disputado con solo 12 jugadores de campo del primer equipo.

Una plantilla por completar

Rai Rosa no ocultó que el mercado está condicionando la preparación. La ausencia de Javi Tapia por motivos familiares redujo todavía más las opciones y el entrenador admitió que faltan seis o siete fichajes. "Tenemos que tener paciencia", repitió al hablar de un verano en el que muchos futbolistas esperan oportunidades en otros clubes.

El Coria busca jugadores jóvenes, con hambre y margen de crecimiento, pero también alguna pieza que conozca la categoría. "El jugador que quiera venir aquí tiene que hacerlo con la máxima implicación", señaló Rosa, que espera un par de incorporaciones durante los próximos días.

La dificultad no está solo en firmar. También afecta al trabajo diario. El entrenador reconoció que disponer de toda la plantilla desde el inicio sería "un plus", porque permitiría avanzar antes en la idea de juego y en la formación del bloque. Por ahora, toca adaptarse.

Los juveniles responden

Mientras el mercado avanza despacio, la cantera está dando aire al primer equipo. Rai Rosa destacó el esfuerzo de Diego, Duque y Martins, que completaron el partido, y agradeció la ayuda de los seis o siete juveniles que entrenan habitualmente con el grupo. "Nos están aportando muchísimo en el día a día", afirmó.

El 3-1 confirmó que, incluso con una plantilla corta, el Coria empieza a trasladar al campo el trabajo de las dos primeras semanas. Iván Ramos abrió el marcador tras una acción de Antonio Arcos, el propio Arcos hizo el segundo de penalti e Iñaki León cerró el triunfo con un cabezazo.

Para Arcos, recién llegado al equipo, el amistoso sirvió para comprobar la respuesta del vestuario. "Ya somos una familia y acaba de empezar", aseguró. El atacante terminó con hielo en la rodilla tras una entrada dura, aunque tranquilizó sobre su estado y explicó que todo quedó en un susto.

Arcos recibe las felicitaciones de sus compañeros tras el segundo gol del Coria. / CD Coria

Sin mirar demasiado lejos

Arcos sí puso una cifra sobre la mesa: alcanzar los 40 o 41 puntos que suelen marcar la permanencia y, a partir de ahí, mirar hacia arriba. Rai Rosa evitó fijar metas más allá del trabajo cotidiano. "Este equipo puede aspirar a mejorar día a día", resumió, consciente de que el Coria parte como uno de los clubes más modestos de la categoría.

La próxima semana elevará la exigencia. El miércoles, a las 19.00, el Coria visitará a puerta cerrada al Valladolid, de Segunda División. El sábado recibirá al Real Ávila, de Segunda Federación. Dos pruebas de distinto nivel para seguir sumando ritmo y detectar necesidades.

Queda aproximadamente un mes para la competición oficial. Hasta entonces, Rai Rosa seguirá esperando fichajes, ajustando piezas y apoyándose en los jóvenes. La primera victoria ya está en el bolsillo, pero la imagen que mejor explica este inicio no es el 3-1: son esos tres juveniles que acabaron con 90 minutos mientras el Coria termina de construirse.