Carmen Menayo ya se siente "en casa" en el Como

Carmen Menayo ya es nueva jugadora del Como 1907. La considerada mejor futbolista extremeña de todos los tiempos afrontará en Italia su primera experiencia profesional fuera de España después de cerrar una etapa de diez temporadas en el Atlético de Madrid. La defensa de Puebla de la Calzada cambia así uno de los grandes clubes de la Liga F por una entidad emergente y con una marcada conexión con el fútbol español.

"Las primeras impresiones son maravillosas, ya me siento como en casa", ha asegurado Menayo en sus primeras declaraciones como futbolista del Como. La pacense pretende aportar al equipo la experiencia y la capacidad de trabajo adquiridas durante su extensa trayectoria en la élite y se ha mostrado deseosa de comenzar a entrenar.

La extremeña reforzará al Como 1907 Women en la primera temporada de su historia en la Serie A. El equipo dirigido por Selena Mazzantini conquistó el campeonato de la segunda categoría.

La responsable del fútbol femenino del club, la exinternacional estadounidense Heather O’Reilly, ha destacado las cualidades de Carmen Menayo como central zurda. "Tiene una pierna izquierda increíble, que le permite conectar muy bien con el centro del campo, y también es un gran recurso en las acciones a balón parado", ha explicado la dirigente. El Como valora igualmente su liderazgo, su regularidad y la serenidad mostrada durante su trayectoria en uno de los principales equipos españoles. Su experiencia y su mentalidad deben ayudar mucho.

Con Vero Boquete

En el vestuario coincidirá con Vero Boquete, capitana y una de las grandes referencias del proyecto femenino. La internacional gallega desempeñó un papel importante en la construcción del equipo que consiguió el ascenso, tanto por su aportación sobre el terreno de juego como por su influencia en un grupo joven. Boquete ha compaginado durante las últimas semanas su vinculación con el Como con su participación en el equipo de especialistas de TVE para el Mundial masculino.

La llegada de Menayo aumenta el acento español de un club cuyo primer equipo masculino está dirigido por Cesc Fàbregas. El campeón del mundo llegó inicialmente al Como como futbolista, inició después su carrera en los banquillos dentro de la entidad y terminó siendo nombrado entrenador principal con un contrato de cuatro temporadas.

Aunque no tendrá relación deportiva directa con el conjunto femenino, la figura de Cesc Fàbregas representa uno de los pilares del crecimiento del Como 1907. Bajo su dirección, el equipo masculino ha reunido a numerosos jugadores procedentes del fútbol español. En la plantilla han coincidido futbolistas como Álvaro Morata, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Álex Valle, Jacobo Ramón y Jesús Rodríguez. A ellos se ha sumado Luis Milla, fichado desde el Getafe para reforzar el centro del campo.

Una década en el Atlético

El Como masculino ha sido uno de los proyectos de mayor crecimiento reciente del fútbol italiano. Después de regresar a la Serie A, el conjunto dirigido por Fàbregas consiguió en mayo de 2026 la primera clasificación europea de la historia del club.

Sus cualidades como central por la izquierda para iniciar el juego son muy apreciadas

El fichaje abre un nuevo capítulo para una futbolista que llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2016, con apenas 18 años y procedente del Santa Teresa. Fue una de las principales referentes del vestuario y en una leyenda de la entidad.

Carmen Menayo cerró su etapa rojiblanca con 231 partidos oficiales: 185 en Liga, 24 en la Copa de la Reina, 17 en la Liga de Campeones y cinco en la Supercopa de España. Es la segunda futbolista con más encuentros en la historia del Atlético de Madrid, únicamente por detrás de Lola Gallardo, y la jugadora que más veces ha representado al club en la máxima competición continental.

En su palmarés figuran tres Ligas, una Copa de la Reina y una Supercopa de España. Además, llevó el brazalete de capitana durante cinco temporadas. Con las categorías inferiores de España disputó más de medio centenar de encuentros y fue campeona de Europa sub-17 en 2015 y sub-19 en 2017.

"Nunca pensé que una ciudad y un escudo pudieran significar tanto para mí. Llegué aquí hace diez años sin imaginar todo lo que iba a vivir", expresó en su despedida del Atlético. Ahora, la mejor futbolista extremeña de la historia cambia Madrid por el lago de Como para asumir un nuevo desafío.