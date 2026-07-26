David Barroso se corona campeón de España en 800

David Barroso puso este domingo un broche de oro a la participación extremeña en el Campeonato de España de atletismo de Málaga. El segedano del Capex Extremadura se proclamó campeón de España de 800 metros con un tiempo de 1:46.73 y confirmó su condición de uno de los grandes especialistas españoles.

El corredor de Zafra firmó una final muy inteligente. Se mantuvo bien colocado durante la primera vuelta, sin gastar fuerzas de manera innecesaria, y esperó al momento decisivo. A falta de 200 metros aceleró con decisión y abrió unos metros sobre el resto del grupo, aunque Mohamed Attaoui consiguió enlazar con él antes de la recta final. El título se resolvió en un durísimo esprint en el que Barroso aguantó la presión del internacional y cruzó la meta con doce centésimas de ventaja. Attaoui fue segundo con 1:46.85 y Pedro Osorio completó el podio con 1:47.35.

La jornada dominical contó con otro representante regional. Daniel López Vergel, también del Capex Extremadura, terminó noveno en la final de los 1.500 metros con 3:50.53. La prueba quedó abierta para una última vuelta muy rápida. Adrián Ben se llevó el título con 3:47.54, por delante de Carlos Sáez y Mariano García. López no pudo entrar en la pelea por las primeras posiciones, pero cerró el campeonato entre los nueve mejores.

Barroso celebra su victoria. / RFEA

El oro de David Barroso elevó a tres las medallas conquistadas por atletas extremeños. La primera llegó el viernes por medio de Jorge Hernández, subcampeón de España de los 100 metros. El velocista del Badajoz-Extremadura paró el cronómetro en 10.22, su mejor marca personal, igualó el récord de Extremadura y logró la mínima internacional. Solo Guillem Crespí, campeón con 10.19, pudo superarlo.

El sábado fue el turno de David García Zurita. El corredor del Club Atletismo Badajoz se colgó el bronce en los 400 metros con 46.20 tras mantenerse en la pelea por el podio. Ángel González se proclamó campeón con 45.91 y Asabu Pines terminó segundo con 45.99. García Zurita añadió otra medalla a una temporada en la que ya había conquistado el título nacional sub-23 en Cáceres con 46.01.

El campeonato dejó además otro bronce con sabor extremeño. Diego Santidrián, atleta del Capex Extremadura, fue tercero en la final de los 400 metros vallas con 50.97. El triunfo correspondió a David Delgado, con 49.73, mientras que Víctor Blanco fue segundo con 50.38. Aunque Santidrián no es extremeño, su medalla reforzó el protagonismo del club de Villafranca de los Barros en el Campeonato de España.

La representación regional se completó con Carla Arce, novena en los 5.000 metros con 16:29.83. Andrea Buenavida figuraba inscrita en los 3.000 obstáculos, pero no tomó la salida, al igual que Óscar Gaitán en los 5.000. Daniel López también disputó las semifinales de los 800, aunque el esfuerzo acumulado le impidió alcanzar una segunda final.