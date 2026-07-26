David García Zurita se cuelga el bronce nacional en los 400 metros

David García Zurita ha conquistado la medalla de bronce en los 400 metros del Campeonato de España absoluto de atletismo que se disputa en Málaga. El corredor del Atletismo Badajoz-Extremadura ha cruzado la meta en tercera posición con un tiempo de 46.20 segundos, después de mantenerse durante toda la carrera en la pelea por el podio.

El título nacional ha sido para Ángel González, vencedor con 45.91, mientras que García Zurita ha añadido una nueva medalla a una temporada en la que ya se proclamó campeón de España sub-23 en Cáceres. En aquella cita se impuso con 46.01, su mejor registro de la temporada.

Dos finalistas

La jornada del sábado también ha dejado dos clasificaciones extremeñas para las finales de este domingo. David Barroso ha logrado el pase en los 800 metros tras terminar segundo en la primera semifinal con 1:49.56. El atleta de Zafra del Capex ha controlado la carrera y ha evitado un esfuerzo innecesario antes de la lucha por las medallas, prevista a las 21.00 horas.

También estará en la final de los 1.500 metros Daniel López. El corredor del Capex ha terminado cuarto en su semifinal con 3:58.70 y competirá este domingo a las 12.55 horas. El registro no supone su mejor marca personal. López ha afrontado además las semifinales de los 800, aunque el esfuerzo realizado por la mañana le ha pasado factura en la recta final y se ha quedado fuera de la final.

Andrea Buenavida, pese a figurar inscrita, finalmente no ha tomado la salida en los 3.000 metros obstáculos. Tampoco ha competido Óscar Gaitán en los 5.000. La participación regional había comenzado el viernes con Carla Arce, novena en los 5.000 metros con un tiempo de 16:29.83.

La plata del viernes

El otro gran resultado extremeño del campeonato llegó el viernes con Jorge Hernández. El atleta del Badajoz-Extremadura se proclamó subcampeón de España de los 100 metros con 10.22, su mejor marca personal, récord de Extremadura igualado y mínima internacional. Solo Guillem Crespí, campeón con 10.19, pudo superarlo en una final de gran nivel ante los mejores velocistas del país.