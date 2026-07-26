Elías García se incorpora al cuerpo técnico del Cáceres Patrimonio

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha anunciado este domingo la incorporación de Elías García como entrenador ayudante de Jacinto Carbajal para la próxima temporada. El técnico catalán se suma al cuerpo técnico verdinegro después de trabajar durante la última campaña en la UE Mataró, equipo de Segunda FEB.

García ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el CE Sant Nicolau de Sabadell, donde dirigió equipos de categoría preferente, el máximo nivel del baloncesto formativo catalán. También ejerció como ayudante del conjunto sénior antes de asumir el puesto de primer entrenador.

En esa etapa consiguió proclamarse campeón de Primera Catalana en 2025, uno de los principales logros de su carrera en los banquillos. Su experiencia en la formación de jugadores y en equipos sénior reforzará el trabajo de Carbajal al frente del nuevo proyecto del Cáceres.

El nuevo ayudante del conjunto verdinegro compagina su labor como entrenador con la de tecnificador profesional. En este ámbito ha trabajado tanto con jóvenes jugadores de proyección como con baloncestistas de la Liga ACB.

El Cáceres continúa así completando su estructura deportiva de cara a una nueva temporada en Segunda FEB, en la que García aportará su experiencia en el desarrollo individual de jugadores y en el trabajo diario del cuerpo técnico.