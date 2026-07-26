Pedro Porro, en La Velada de Ibai Llanos: "Me pelearía con Cucurella"

Pedro Porro ha sido uno de los rostros conocidos que se han dejado ver en La Velada del Año VI, el gran espectáculo organizado por Ibai Llanos en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El internacional español, proclamado campeón del mundo, disfrutó este sábado de una cita que reunió a más de 80.000 espectadores alrededor del boxeo, la música y el entretenimiento.

El lateral dombenitense atendió a los medios durante la celebración del evento y respondió a una de las preguntas habituales entre los invitados: con qué futbolista se enfrentaría si tuviera que subirse al ring en una futura edición de La Velada. Porro no dudó y señaló a uno de sus compañeros en la selección española. "Me pelearía con Cucurella", contestó entre risas.

Más allá del tono distendido de su respuesta, el extremeño se refirió también al significado personal que ha tenido para él la conquista del Mundial con España. El extremeño reconoció que el título ha llegado después de una etapa complicada con la selección, en la que no siempre ha contado con la continuidad deseada.

Una de las fotografías que el futbolista a publicado en sus stories de IG / RRSS

El futbolista confesó que está "muy contento" por haber contribuido a hacer feliz a tanta gente y por haber ayudado a España a conseguir su segunda estrella mundialista. Para Porro, levantar el trofeo ha tenido un valor especial por los momentos difíciles que había atravesado anteriormente con el combinado nacional.

Su presencia en Sevilla se produce pocos días después de haber recibido un multitudinario homenaje en Don Benito. Más de 4.000 personas, según las estimaciones de la Policía Local, llenaron la ciudad deportiva que lleva su nombre para recibir al campeón del mundo y celebrar una conquista que la localidad también siente como propia.

Carlos Gil

La Cartuja se convirtió durante varias horas en el epicentro del entretenimiento en español. Después de las anteriores ediciones celebradas en Barcelona y Madrid, Ibai Llanos ha elegido Sevilla para llevar su espectáculo a una nueva dimensión, con un estadio prácticamente lleno y una audiencia internacional pendiente de todo lo que ocurría sobre el ring.

Acontecimiento

En las gradas se reunieron varias generaciones para seguir un acontecimiento que ya trasciende internet. El público sevillano apoyó especialmente a Fabiana Sevillano, que cayó ante La Parce por decisión de los jueces después de tres asaltos muy igualados.

La noche también incluyó un homenaje a Gaspi y las actuaciones de artistas como Juanes, Anuel AA, Bad Gyal, Yandel y Paulo Londra. En el ring, Gero Arias ha vencido a Viruzz, Angie Velasco se ha impuesto a Alondrissa y Edu Aguirre ha derrotado a Gastón Edul.

Noticias relacionadas

La Velada del Año VI confirma su condición de fenómeno de masas con más de 80.000 espectadores en Sevilla.