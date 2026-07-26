El Sport remonta en su estreno de pretemporada

El WAYBE-Sport Extremadura arrancó la pretemporada con una victoria de prestigio tras imponerse por 2-1 al Kaohsiung Attackers FC, campeón de la liga de Taiwán en 2024 y participante en la fase previa de la Liga de Campeones asiática. El conjunto dirigido por Juan Carlos Antúnez dejó buenas sensaciones en su primer compromiso del verano, en el que fue capaz de remontar el tanto inicial del conjunto asiático.

El encuentro comenzó con dificultades para el equipo extremeño. El Kaohsiung se adelantó en el minuto 8 tras aprovechar una acción a balón parado, aunque el Sport fue creciendo con el paso de los minutos y equilibró el juego ante un rival de notable nivel competitivo.

La reacción encontró premio antes del descanso. Fátima López igualó el marcador en el minuto 35, también tras una jugada de estrategia, permitiendo que ambos equipos se marcharan al vestuario con empate.

Buenas sensaciones

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto pacense dio un paso al frente y asumió el control del partido. Con mayor presencia en campo contrario y un juego más fluido, el Sport generó varias ocasiones hasta culminar la remontada.

El 2-1 definitivo llegó en el minuto 70, cuando Ana Herrera culminó una buena acción colectiva para certificar el primer triunfo de la pretemporada.

Más allá del resultado, el cuerpo técnico extrajo conclusiones positivas de un encuentro que sirvió para comenzar a ensamblar una plantilla profundamente renovada de cara a su estreno en Primera Federación. La capacidad de reacción, el orden defensivo y la mejoría mostrada durante la segunda mitad fueron algunos de los aspectos más destacados en un primer examen de entidad.

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El Sport Extremadura continuará con su preparación durante las próximas semanas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de una temporada histórica para el club.