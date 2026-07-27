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Fútbol | Segunda Federación

El Badajoz usa la ficha de Lobato para incorporar a Julen Agirre

El cuadro pacense comunicó que, de mutuo acuerdo, no tramitará la ficha del central y la usará para incorporar al centrocampista vasco

Agirre, durante su etapa en el Talavera, enfrentándose al Cacereño.

Agirre, durante su etapa en el Talavera, enfrentándose al Cacereño. / CF Talavera

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Alberto Aranda

Badajoz

Lunes de novedades en la planificación deportiva del Badajoz. El cuadro pacense ha anunciado que, de mutuo acuerdo con el propio jugador, no tramitará la ficha de Javier Lobato para el primer periodo de la temporada. Tras el anuncio, la entidad pacense confirmó la llegada del centrocampista vasco Julen Agirre.

Lobato esperará al mercado invernal

Lobato tendrá que esperar hasta el mercado invernal para poder tener minutos de blanquinegro en la presente campaña. El central sevillano, que sufrió una rotura de tibia y peroné el pasado mes de enero, continúa con su recuperación particular. Tras lograr el ascenso a Segunda Federación, el Badajoz renovó al central, pasando a ocupar una ficha sénior que el club quiere usar mientras Lobato termina de recuperarse plenamente.

De este modo, club y jugador han llegado a un acuerdo mutuo por el cual pospondrán la inscripción hasta el mercado invernal, creando hueco para nuevas incorporaciones.

«Se trata de una decisión adoptada exclusivamente con el fin de priorizar una recuperación completa de la lesión que le permita regresar en las mejores condiciones», aseguró el Badajoz en su comunicado. La entidad pacense ha querido trasladar al central «todo nuestro apoyo durante este proceso» además de desearle «una pronta y buena recuperación para poder volver a disfrutar de él sobre el césped». «Estamos seguros de que volverá aún más fuerte con ese compromiso y garra que le caracteriza», concluye la misiva.

Julen Agirre, nuevo refuerzo

El Badajoz no tardó mucho en ocupar la ficha libre dejada por Lobato. Solo dos horas después de anunciar la decisión tomada con el central, el conjunto blanquinegro anunciaba la llegada de Julen Agirre, centrocampista vasco del año 2003 que llega tras militar durante la pasada temporada en el Eibar B.

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Durante la pasada campaña, Agirre disputó 33 encuentros y anotó un gol en el Grupo 2 de Segunda Federación con el filial armero, siendo uno de los jugadores más destacados del equipo. Previamente, en la temporada 2024/25, disputó 32 choques en liga y dos de fase de ascenso a Primera Federación, lo que habla de su amplia experiencia en la categoría pese a su corta edad.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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