Cáceres acogerá otro Campeonato de España de atletismo en 2027

Cáceres volverá a situarse en el centro del atletismo nacional en 2027. La Real Federación Española de Atletismo ha designado a la capital cacereña como sede del Campeonato de España por Federaciones Autonómicas, que se disputará el 26 de junio junto al Nacional por Federaciones Autonómicas sub-18.

La elección refuerza el peso de la ciudad en el calendario estatal después del éxito organizativo del Campeonato de España sub-23 celebrado este verano en el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva. Aquella cita reunió a unos 700 atletas, llenó las gradas y dejó un balance positivo en lo deportivo y en la hostelería de Cáceres y su entorno.

La Federación Extremeña de Atletismo destacó entonces la respuesta de jueces, técnicos y voluntarios, además del respaldo de la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura. Los elogios de clubes, deportistas y de la propia RFEA consolidaron a Cáceres como sede ya de grandes pruebas. En 2027 las selecciones autonómicas volverán a competir en una ciudad preparada para el atletismo de máximo nivel.