El campeón de la ACB ficha al exCáceres Wildens Leveque

El Valencia Basket, vigente campeón de la ACB, ha incorporado a Wildens Leveque para las próximas tres temporadas. El pívot, que militó el último curso en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, jugará cedido la próxima campaña en el Hestia Menorca, de Primera FEB.

La operación confirma el salto del estadounidense, de 26 años y 2,11 metros, después de convertirse en una de las grandes sensaciones de la Segunda FEB. Leveque fue elegido mejor jugador de la competición tras promediar 16,8 puntos, 10 rebotes y 25 créditos de valoración en 32 partidos con el conjunto verdinegro.

El Cáceres intentó retener a su gran referencia interior e incluso llegó a contemplar la fórmula de que firmara por un club de la Liga Endesa y regresara cedido. La renovación, sin embargo, se volvió imposible ante el interés generado por su rendimiento. El club reaccionó con el fichaje de Volodymyr Orlov para cubrir su hueco en la pintura.

Leveque, estadounidense con pasaporte haitiano y por tanto sin ocupar plaza de extracomunitario, se formó en la NCAA antes de llegar a España en 2024. Tras destacar en el Marín Peixegalego, dio el salto al Cáceres, donde completó una temporada dominante que elevó su cotización y ahora le abre las puertas del campeón de la ACB, aunque jugará antes en Primera FEB con Menora.