David Barroso, de Zafra al gran trono del 800

David Barroso miró hacia atrás sin girar del todo la cabeza. Buscó las sombras de sus rivales sobre el tartán y creyó que aún estaban a una distancia segura. Entonces aumentó el ruido de la grada, vio aparecer por un costado a Mohamed Attaoui y durante un instante pensó que el oro se escapaba. «Incluso hubo un momento en el que me pasaba y dije: ya está», admitió después.

No estaba. El extremeño siguió empujando y cruzó la meta doce centésimas antes que el plusmarquista español. David Barroso se proclamó por primera vez campeón de España absoluto de 800 metros, con 1:46.73, en una llegada que resume su temporada: confianza, lectura de carrera y resistencia cuando los demás parecen venir lanzados.

El oro que faltaba

El título completa una colección que empezó a crecer hace años. Barroso ya había sido campeón de España sub-20 y sub-23, pero la corona absoluta tenía otro peso. En 2020, después de ganar el Nacional sub-20, decía que aquel oro debía ser «solo el primero de muchos». Seis años después, la frase ha dejado de sonar a deseo juvenil.

Aquel muchacho era conocido en Zafra como el nieto de don Jesús, un abuelo que presumía de campeón incluso antes de que su nieto tuviera un oro nacional. David le dedicó entonces aquella victoria. Ahora, con 24 años, ha alcanzado el escalón que separa a una promesa de uno de los mejores mediofondistas españoles.

Su historia comenzó lejos de los grandes estadios. De niño jugaba al fútbol y se apuntó a una carrera popular en Zafra. Ganó. El responsable de la escuela local detectó sus condiciones y lo convenció para probar en el atletismo. Acabó eligiendo la pista.

Volver para avanzar

El cambio decisivo no llegó únicamente en una competición. Después de estudiar en Sevilla, Barroso ha regresado a Zafra y ha vuelto a vivir con sus padres. Ese retorno le ha permitido ordenar mejor el descanso, la alimentación y los entrenamientos, aspectos que en una prueba tan exigente como el 800 separan una buena temporada de una excepcional.

Entrena con José Ángel Rama, su técnico desde que dio el salto al Capex de Villafranca de los Barros. Por las mañanas atiende de forma telemática a sus clientes como preparador físico; después llega el trabajo que termina decidiendo carreras por doce centésimas.

Rama ya destacaba en 2020 que su atleta no se saltaba un entrenamiento y sabía leer las carreras. Esa inteligencia apareció de nuevo en Málaga. Barroso se mantuvo bien colocado, esperó y atacó a falta de 200 metros. Attaoui remontó desde atrás y llegó a ponerse a su altura, pero el extremeño respondió.

Barroso celebra el título en Málaga con sus amigos y entrenador. / RFEA

«Pensaba que venía como una moto, pero he seguido empujando, he seguido peleando y, por los pelos, me he llevado yo el oro», relató. No fue una victoria cómoda. Fue algo probablemente más útil a dos semanas del Europeo: una prueba de que también puede ganar cuando la carrera se complica.

Un año sin tregua

El campeonato nacional no es un éxito aislado. En abril ganó el Campeonato de España de milla en Mérida; en mayo se proclamó campeón iberoamericano de 800 y batió en Villafranca el récord de España.

El verano elevó todavía más el listón. En Lignano corrió los 1.500 metros en 3:35.26, nuevo récord de Extremadura, y en Budapest firmó 1:43.60 en 800, la segunda mejor marca española de todos los tiempos. Mantiene la velocidad para resolver en la recta y ha ganado la resistencia necesaria para soportar ritmos internacionales.

Birmingham, siguiente paso

El próximo escenario será el Campeonato de Europa de Birmingham, del 10 al 16 de agosto. Barroso llega con una de las mejores marcas continentales del año y el título español recién conquistado, aunque evita colocarse la etiqueta de favorito. Su primer objetivo es superar las rondas y entrar en la final.

«Estaremos ahí peleando por las medallas, pensando en grande y soñando», aseguró tras la carrera de Málaga. En un 800 no basta con ser rápido: hay que evitar encierros, gastar lo justo, elegir el momento y conservar una última respuesta.

Una hora y media después de conquistar el oro, Barroso volvió a la pista y ayudó al Capex a lograr el bronce nacional en el relevo 4x400.

En Málaga, durante unos segundos, David Barroso creyó que Attaoui ya lo había pasado. Miró las sombras, escuchó al público y siguió corriendo. En 2020 prometió que el primer oro sería solo el comienzo. El de este domingo confirma que tenía razón; Birmingham dirá hasta dónde alcanza la siguiente zancada.