El Don Benito se refuerza con Emmanuel Attipoe

Un viejo conocido volverá a recorrer la banda del Vicente Sanz esta temporada. El Don Benito hizo oficial este lunes una nueva incorporación para el proyecto de José Carlos Prieto ‘Canica’, que encara ya su segunda semana de preparación de pretemporada y lo hace, además, con la vista puesta en su primer amistoso de este sábado ante el Castuera fuera de casa.

El nuevo jugador para las filas rojiblancas es Emmanuel Attipoe, habilidoso y rápido jugador de banda que ya militó en las filas calabazonas hace dos temporadas, es decir, en la última experiencia del club dombenitense en Segunda Federación.

Bajo las órdenes de Juan Marrero entonces (también de Prieto tras la destitución del técnico valenciano), Emmanuel disputó una treintena de partidos como titular y fue uno de los jugadores más destacados por regularidad en el cuadro rojiblanco a pesar del descenso de categoría.

La pasada temporada militó en las filas del Ebro, club con el que disputó 27 partidos, 25 de ellos como titular, igualando casi el número de minutos acumulados a lo largo de su etapa en el Don Benito la temporada previa.

Anteriormente pasó por otros equipos como el Azuaga en Tercera Federación, el Logroñés en Primera Federación o el Albacete, entidad con la que incluso llegó a disputar un par de encuentros en Segunda División.

Calendario de amistosos

El Don Benito inició su preparación la pasada semana y lo hizo todavía con algunos jugadores por incorporar a la plantilla, tal y como señaló el propio técnico rojiblanco. Una vez ha sumado varios futbolistas más en estos días, el club calabazón afronta ahora un completo calendario de encuentros amisostos para ir preparando la primera jornada de liga de inicios de septiembre.

El primer encuentro de pretemporada será este sábado ante el Castuera, mientras que el miércoles 5 de agosto será el turno de visitar al Miajadas. La semana próxima también habrá amistoso el sábado y será en casa ante el Extremadura, una prueba de nivel para las aspiraciones del nuevo proyecto de Prieto al frente del banquillo calabazón.

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El Zafra (13 de agosto) o el Guareña (19 de agosto) , serán los próximos rivales de un Don Benito que quiere preparar bien la temporada con el objetivo de la salvación. Para ello han confeccionado un calendario con rivales de buen nivel, como por ejemplo el Jaraíz, club al que se enfrentarán fuera de casa el 23 de agosto. Precisamente dirigido por un viejo conocido por la parroquia calabazona como es Juan García. El encuentro ante el Calvo Sotelo en casa (30 de agosto) servirá como ensayo general antes del fuego real de la temporada.