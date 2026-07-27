El fútbol vuelve a latir en La Vera

A simple vista podría parecer otro amistoso de los muchos que jalonan estas primeras semanas de la pretemporada extremeña. Sin embargo, el partido que disputarán este miércoles, 29 de julio, el Imperial de Cuacos de Yuste y el Jaraíz reúne suficientes ingredientes para convertirse en una cita especial. El encuentro supondrá el regreso del fútbol a Cuacos, la presentación en sociedad de un proyecto recuperado después de años de ausencia y la inauguración oficial del renovado Campo Municipal La Mina.

El balón comenzará a rodar a las 20.00 horas sobre el césped natural de una instalación que ha sido acondicionada durante los últimos meses. Enfrente estarán dos equipos de La Vera, una circunstancia menos habitual de lo que cabría esperar en una comarca con una destacada tradición futbolística, pero con escasa presencia actualmente en las competiciones sénior.

El Imperial ha querido enmarcar el encuentro en un ambiente de cercanía y agradecimiento. El club «perdonao», apelativo con el que se conoce a los vecinos de Cuacos de Yuste, expresó en la presentación del partido su «más sincero agradecimiento al Jaraíz por acompañarnos en una fecha tan especial». «El regreso del fútbol a Cuacos merecía un rival a la altura de la ocasión», añadió la entidad.

Un rival consolidado

El Jaraíz disputará también su primer amistoso desde que inició los entrenamientos el pasado día 21. Los pimentoneros afrontan una nueva etapa con Juan García al frente del banquillo y trabajan en la configuración de una plantilla que aspira a mantener el elevado rendimiento ofrecido desde su irrupción en la Tercera Federación.

El conjunto jaraiceño se ha consolidado en los últimos años como una de las principales referencias deportivas del norte de la provincia. Su trayectoria ha reforzado además el interés por el fútbol en toda La Vera, donde sus partidos han recuperado una atención que trasciende los límites de la propia localidad. El Jaraíz partirá de nuevo como uno de los equipos llamados a ocupar posiciones destacadas en el grupo 14.

Su visita servirá para medir los primeros pasos del Imperial, que competirá la próxima temporada en la Segunda División Extremeña después de un largo periodo sin actividad. La recuperación del equipo comenzó con la adecuación de La Mina y continuó con la constitución de una nueva estructura deportiva y directiva.

Marcial Cañadas será el encargado de dirigir una plantilla que ya prepara su retorno a la competición. La entidad presentó semanas atrás su junta directiva, encabezada por Juana Isabel Franco como presidenta, con Rubén Hornero como secretario y Ángel Frías, Angelotti, en la dirección deportiva.

Vínculo con el Moralo

El proyecto contará también con el respaldo del Moralo. Ambos clubs anunciaron un acuerdo de colaboración por el que el Imperial ejercerá como filial de la entidad de Navalmoral de la Mata. Las dos partes resumieron el propósito de esta unión en tres objetivos: «formar, crecer y dejar huella».

Jugadores del Imperial de Cuacos durante un entrenamiento. / Imperial

La actividad del club no se ha limitado a la confección de su equipo sénior. El Imperial ha organizado un campus de verano que ha completado todas sus plazas y mantiene una intensa presencia en las redes sociales. También ha iniciado una campaña de captación de socios con la intención de construir una base estable que permita consolidar el regreso y sostener el crecimiento deportivo.

Tras el encuentro frente al Jaraíz, el conjunto de Cuacos tiene previsto disputar otros amistosos contra el Talayuela, el Piornal y el Arenas. El equipo dispondrá todavía de varias semanas de preparación antes del comienzo de la Segunda División Extremeña.

Tres equipos veratos

En esa misma categoría aparece inscrito provisionalmente el Losareño, que también vuelve a la competición. Su regreso garantizará al menos dos derbis de La Vera durante la próxima temporada y elevará a tres el número de equipos sénior de la comarca: el Jaraíz, en Tercera Federación, y el Imperial y el Losareño, en Segunda Extremeña.

La cifra continúa siendo reducida para un territorio que mantiene una intensa actividad en las categorías inferiores. En los últimos años han desaparecido de las competiciones absolutas clubs como el Villanueva o el Verato de Madrigal, mientras que localidades como Jarandilla de la Vera o Aldeanueva de la Vera siguen sin disponer de un equipo sénior que dé continuidad a sus jóvenes futbolistas.

La situación de La Vera forma parte de un escenario más amplio de pérdida de presencia del fútbol cacereño. El Cacereño y el Coria competirán en Primera Federación, pero el norte de Extremadura no tendrá representantes en Segunda Federación. En Tercera, el Plasencia acompañará al Moralo y al Jaraíz después de conseguir el ascenso, mientras que el Diocesano y el Montehermoso han descendido a Primera Extremeña.

Los tres conjuntos cacereños compartirán el grupo 14 con quince equipos de la provincia de Badajoz. En el Campo Arañuelo tampoco figuran provisionalmente el Moralo B ni el Tiétar, por lo que el Talayuela queda como única representación de esa zona en las categorías regionales. Plasencia y su área de influencia, incluido el Alagón y el Valle del Jerte, aportan buena parte de los equipos del norte provincial, pero otras comarcas continúan teniendo una presencia muy limitada.

Noticias relacionadas

En ese contexto, la recuperación del Imperial y del Losareño adquiere un valor que va más allá de sus resultados. Cada club que regresa ofrece una salida deportiva a los jóvenes, recupera la identificación de una localidad con sus colores y ayuda a sostener un fútbol sénior cada vez más debilitado en amplias zonas de la provincia de Cáceres. El partido de este miércoles será únicamente un amistoso, pero en Cuacos de Yuste representará mucho más: el comienzo de una nueva etapa.