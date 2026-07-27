Jordan Kellier abre el capítulo de fichajes del Vítaly La Mar BCB

El Vítaly La Mar BCB ha comenzado a reforzar su plantilla de cara a su estreno en Segunda FEB con la incorporación del alero Jordan Kellier, primer fichaje del verano para el conjunto pacense. El jugador jamaicano, de 27 años y 1,98 metros de estatura, aterriza en Badajoz procedente de La Roda y aportará experiencia en una categoría que ya conoce tras su paso por la Cultural y Deportiva Leonesa.

Kellier disputó la temporada 2024/25 en el conjunto manchego, mientras que un año antes militó en la Cultural Leonesa, también en Segunda FEB, donde promedió 6,7 puntos, 4,1 rebotes y 7,7 créditos de valoración por encuentro. Su llegada supone el primer movimiento del club en el mercado de incorporaciones después de certificar la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Pablo Cuevas y la renovación del base Pablo Osés.

El nuevo jugador del BCB cuenta además con una dilatada trayectoria internacional. Habitual en las convocatorias de la selección absoluta de Jamaica, ha participado recientemente en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027, consolidándose como uno de los referentes del combinado caribeño.

Experiencia internacional

Antes de iniciar su etapa profesional en Europa, Kellier desarrolló buena parte de su formación en Estados Unidos. Defendió los colores de Utah Utes y Siena Saints en la NCAA, donde destacó por su capacidad defensiva y su rendimiento bajo los tableros. Durante su etapa universitaria fue reconocido como mejor defensor del año de su conferencia, formó parte del quinteto ideal y figuró entre los mejores reboteadores del país.

En sus primeras declaraciones como jugador del conjunto pacense, el alero destacó su compromiso sobre la pista. «Juego con mucha intensidad en cada partido y con mucha entrega por mi club, mis entrenadores y mis compañeros», afirmó. También mostró su ilusión por incorporarse al proyecto extremeño: «La ciudad es hermosa y la afición vive cada partido con mucha pasión. Me entusiasma representar al BCB y a Badajoz».

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La incorporación de Kellier marca el inicio de la configuración de una plantilla que afrontará el reto de consolidarse en Segunda FEB. La dirección deportiva continúa trabajando en nuevos refuerzos, que el club irá anunciando de forma progresiva antes del comienzo de la pretemporada, previsto para el próximo mes de septiembre.

Fuente: La Crónica de Badajoz