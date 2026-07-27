Natalia Fischer, segunda en el Black Forest Ultra Bike Marathon

Natalia Fischer ha firmado una brillante segunda posición en el Black Forest Ultra Bike Marathon, quinta y penúltima prueba puntuable del HERO UCI Marathon World Cup, celebrada en Kirchzarten (Alemania).

La corredora del Extremadura-Ecopilas ha completado los 118 kilómetros y más de 3.550 metros de desnivel positivo en un tiempo de 4:59:11. Fischer ha vuelto a realizar una carrera de menos a más para confirmar su excelente estado de forma y su condición de una de las principales protagonistas del circuito mundial.

Solo por detrás de Weinbeer

La victoria ha sido para la suiza Anna Weinbeer, vigente campeona de Europa, que ha parado el cronómetro en 4:55:11. Weinbeer y Fischer han sido las únicas participantes capaces de completar la exigente prueba en menos de cinco horas.

El podio lo ha completado la italiana Claudia Peretti, tercera con un registro de 5:02:53. Las tres corredoras han repetido así las mismas posiciones que ocuparon en la tercera prueba del campeonato, disputada en Naturland-Andorra.

Con este resultado, Natalia Fischer se mantiene segunda en la clasificación general de la Copa del Mundo, con 895 puntos. Weinbeer lidera con 1.150, mientras que Peretti ocupa la tercera plaza con 780.

La última prueba del HERO UCI Marathon World Cup se celebrará el próximo 20 de septiembre en Girona, dentro de la Tramun Sea Otter Europe.