Sergio Navarro, Pablo Barea y Víctor: el hambre de minutos del nuevo Cacereño

«A mí me gusta jugar. Me da igual dónde». Sergio Navarro resume con una frase sencilla el punto de partida de los tres últimos rostros que el Cacereño ha presentado este martes. Él, Pablo Barea y Víctor Rodríguez llegan desde posiciones y trayectorias diferentes, pero comparten una urgencia muy propia del futbolista: sentirse importantes, competir y ganarse minutos.

Las piernas todavía pesan después de dos semanas de entrenamientos y el equipo apenas ha disputado un amistoso, el empate ante el Jaén. Es pronto para conclusiones. El segundo test del verano será este mismo martes, ante el Villanovense en el Municipal Serón (20.45 horas). Los tres fichajes hablan desde ese territorio de julio en el que todo está por construir.

Para Sergio Navarro, el reto tiene un componente especialmente personal. El extremo madrileño viene de una temporada marcada por una lesión de larga duración y una recaída cuando había conseguido regresar. «Bien, cogiendo forma, minutos, entrenamientos y cada vez mejor», explica.

Navarro no esconde que una de sus ilusiones es recuperar el protagonismo perdido. Considera que el Cacereño es «el club idóneo» para reencontrarse con la versión que mostró en otros años. Ha jugado sobre todo en la derecha, pero también se siente cómodo en la izquierda y por dentro.

Sergio Navarro, Pablo Barea y Víctor Rodríguez con Francis Bordallo, director deportivo del Cacereño / JJT

El primer amistoso le dejó sensaciones positivas, aunque sin exagerar lo que puede decir un partido de pretemporada. «Cada partido seguramente irá mejor», apunta. Del club destaca la organización y la presencia de personas que quieren hacerlo crecer.

La intensidad de Barea

A Pablo Barea, el más joven de los tres, Francis Bordallo, director deportivo del Cacereño, lo define como un lateral derecho intenso, fuerte en el uno contra uno y con carácter competitivo. Formado en la cantera del Cádiz y procedente del Atlético Sanluqueño, llega como sub-23, una condición que interpreta como una oportunidad para aprender.

El gaditano explica que Julio Cobos pide lo que representa el Cacereño: lucha, pasión y entrega. Su objetivo individual es jugar todo lo posible, pero lo une al colectivo. Quiere que la temporada marche bien y que el equipo consiga mantenerse otro año en Primera Federación.

Barea se ha encontrado un vestuario unido por una misma ambición. Percibe un grupo con ganas de competir, aunque en estas primeras semanas manda el trabajo físico. Para él, adaptarse significa escuchar, corregir y aprovechar la ayuda de sus compañeros.

Un central de duelos

Víctor Rodríguez se presenta sin rodeos: «Soy un central al que le gusta bastante defender, fuerte, rápido y bueno en los duelos». Llega cedido por el Leganés después de jugar la pasada campaña en el Guadalajara, donde no tuvo todos los minutos que habría deseado. En Cáceres busca continuidad.

Sus primeras sensaciones son buenas. Reconoce que al comienzo se notaba el verano, pero también que el ritmo ha aumentado. Los compañeros y el cuerpo técnico, asegura, están facilitando su integración.

Del empate ante el Jaén extrae una conclusión parecida a la de sus compañeros. Faltan ritmo y automatismos, pero vio «un equipo que quiere». Su compromiso encaja con la idea de formar un bloque duro y correoso. «Por mi parte yo le voy a dar todo para ello», afirma.

Un equipo por conocerse

Bordallo también rebaja cualquier tentación de sacar conclusiones rápidas. El director deportivo admite que queda camino en la conjunción y la cohesión de una plantilla con muchas caras nuevas. Los jugadores están cargados y todavía deben conocerse mejor y comprender lo que pide el entrenador.

El mercado sigue abierto. El Cacereño trabaja en nuevas incorporaciones y las conversaciones han avanzado ligeramente a medida que aumenta la inquietud de los futbolistas sin destino. No hay operaciones cerradas, pero sí movimiento, advierte.

Segundo amistoso del CPC

La siguiente prueba llegará este miércoles, a las 20.45 horas, ante el Villanovense, de Segunda Federación, una categoría por debajo de la del equipo verde. Después, el domingo, aparecerá el primer compromiso oficial frente al Santa Amalia en la Copa Federación. Entre una cita y otra, los tres seguirán acumulando entrenamientos y minutos.

Detrás de los perfiles, las cesiones, las lesiones y las posiciones existe una aspiración común. Han llegado al Cacereño para ayudar, pero también para recuperar algo que el fútbol nunca garantiza. Sergio Navarro lo dijo al comenzar, sin adornos: «A mí me gusta jugar».