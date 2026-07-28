El Coria ficha al mediocentro Alberto Moreno, que debutó en el Atlético con Simeone

Koke abandonó el césped y un canterano de 20 años ocupó su lugar. El Atlético de Madrid sufría ante el Arenteiro en la Copa del Rey y Alberto Moreno entró en escena. Poco después, el mediocentro dio el pase del gol de Pablo Barrios. Aquel debut con Simeone es la carta de presentación más llamativa del último fichaje del Coria.

El conjunto celeste incorpora a un futbolista madrileño de 24 años para ganar criterio en una medular todavía en construcción. Moreno llega desde el Deportivo Alavés B, donde disputó 31 encuentros de liga, fue titular en 29 y jugó también de inicio los dos partidos de promoción.

Quince años de rojiblanco

Su relación con el Atlético comenzó cuando tenía siete años. Pasó por todas las categorías de la cantera durante 15 temporadas, fue internacional sub-16 con España y formó parte del filial que ascendió a Primera Federación en la campaña 2022/23.

Después salió cedido al Linares Deportivo, con el que jugó 36 partidos en la categoría de bronce. Una lesión frenó su continuidad tras regresar a Madrid y abrió la puerta a su traspaso al Alavés en febrero de 2025. En Vitoria recuperó protagonismo y llega a Coria tras marcar cinco goles el pasado curso.

Rai Rosa buscaba jugadores jóvenes, con hambre y margen de crecimiento, pero también alguna pieza que conociera la categoría. Moreno reúne ambas condiciones. Llega como mediocentro organizador, con buen trato de balón y visión para encontrar pases entre líneas.

Una plantilla en marcha

Su fichaje se produce después del 3-1 ante el Córdoba B en el primer amistoso del verano. La victoria dejó buenas sensaciones, aunque también mostró que el equipo sigue corto de efectivos: Rai contó con solo 12 jugadores de campo del primer equipo y tres juveniles completaron los 90 minutos.

El técnico admitió que todavía faltaban seis o siete incorporaciones. "El jugador que quiera venir aquí tiene que hacerlo con la máxima implicación", señaló. La llegada de Moreno supone un paso adelante en esa reconstrucción y añade una pieza llamada a tener peso en la circulación.

Prueba ante un Segunda

El nuevo centrocampista podrá tener su primera toma de contacto este miércoles, cuando el Coria visite al Real Valladolid, de Segunda División. El amistoso comenzará a las 19.00 horas en la capital vallisoletana y se disputará a puerta cerrada.

En La Isla esperan que aquella personalidad mostrada al sustituir a Koke no se quede en una anécdota de Copa. El Coria necesita fútbol en el centro del campo y Alberto Moreno llega con la misión de encontrar, vestido de celeste, pases como aquel que abrió el camino a Pablo Barrios.