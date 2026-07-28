El derbi Cáceres-BCBadajoz cerrará la liga regular de Segunda FEB en el Multiusos

La temporada comenzará lejos de casa para los dos representantes extremeños de Segunda FEB y concluirá con ambos frente a frente. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el Vítaly La Mar BCBadajoz cerrarán la liga regular el 10 de abril con un derbi en el Multiusos, una última jornada que puede llegar cargada de consecuencias.

El calendario, publicado este martes por la Federación Española de Baloncesto, sitúa el inicio de la competición el sábado 3 de octubre. El conjunto cacereño debutará en la pista del Toledo Basket, mientras que el equipo pacense iniciará su nueva aventura en la categoría frente al Algeciras, también como visitante.

Primeros partidos en casa

Los dos clubs se presentarán ante su afición una semana después. El Cáceres recibirá al Algeciras el 10 de octubre y el BCBadajoz hará lo propio frente al Jaén Paraíso Interior. Será el primer contacto de los dos proyectos con sus respectivas gradas después de una pretemporada que tendrá en la Copa España su primer examen oficial.

El Grupo A de Segunda FEB estará formado por 14 equipos y contará con rivales de trayectoria como el Valladolid, el Melilla, el Starlabs Morón o el filial del Movistar Estudiantes. La liga tendrá 26 jornadas y se prolongará durante algo más de seis meses, desde el primer fin de semana de octubre hasta el 10 de abril.

Entre las fechas señaladas para el Cáceres aparecen la visita del Valladolid al Multiusos, prevista para el 24 de octubre, y el duelo en casa ante el filial del Movistar Estudiantes del 21 de noviembre. El BCBadajoz se medirá al conjunto madrileño a domicilio el 14 de noviembre y lo recibirá en la segunda vuelta, el 27 de febrero.

Dos derbis

El primer enfrentamiento liguero entre los dos extremeños llegará el 3 de enero de 2027, justo después del parón navideño. El Vítaly La Mar BCBadajoz ejercerá como local en La Granadilla en la jornada 13, última de la primera vuelta.

La revancha quedará reservada para el desenlace. El calendario ha querido que Cáceres y Badajoz se enfrenten en la jornada 26, el 10 de abril, con el equipo cacereño como anfitrión. Será el último partido de la fase regular y podría decidir posiciones de playoff o la lucha por la permanencia.

Los cruces por la permanencia y las primeras eliminatorias por el ascenso comenzarán una semana después, el 17 de abril. El camino de los aspirantes a subir se prolongará hasta el 22 de mayo, mientras que las eliminatorias por evitar el descenso se resolverán a doble partido los días 17 y 24 de abril.

Antes, la Copa

La rivalidad regional se estrenará, sin embargo, antes del comienzo liguero. El Cáceres Patrimonio y el Vítaly La Mar BCBadajoz compartirán el grupo D de la Copa España con la Spanish Basketball Academy y el Toledo Basket.

La fase inicial se disputará durante tres fines de semana consecutivos, del 12 al 27 de septiembre, aunque la FEB todavía no ha concretado el orden de los encuentros ni sus sedes. Los dos primeros del grupo avanzarán a unos dieciseisavos en los que ya entrarán los equipos de Primera FEB.

Será el primer capítulo de una temporada que terminará como empieza a reclamar protagonismo: con los dos equipos extremeños mirándose frente a frente y el balón en juego. Esta vez, en la última tarde de la liga regular y sobre el parqué del Multiusos.