Nikola Rakocevic aporta experiencia al nuevo proyecto del Vítaly La Mar BCB

El Vítaly La Mar BCB continúa reforzando su plantilla para afrontar con garantías su debut en Segunda FEB. El conjunto pacense ha anunciado la incorporación del escolta montenegrino Nikola Rakocevic, un veterano jugador de 35 años y 1,90 metros que aterriza en La Granadilla tras una dilatada carrera en el baloncesto español.

Rakocevic se convierte en el segundo fichaje del verano para el equipo dirigido por Pablo Cuevas, después de la llegada del jamaicano Jordan Kellier, y pasa a ser el tercer jugador confirmado de la plantilla junto al base Pablo Osés, renovado semanas atrás.

El nuevo refuerzo procede del Benicarló, donde disputó el tramo final de la pasada temporada con unos promedios de 10,5 puntos, 2,5 rebotes, 1,3 asistencias y 7,5 créditos de valoración por encuentro. Sin embargo, su principal aval es una extensa trayectoria en la antigua LEB Oro, actual Primera FEB, categoría en la que ha competido durante más de diez temporadas.

Un especialista con pasado en la ACB

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Rakocevic ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el baloncesto profesional español. A lo largo de los últimos años ha defendido las camisetas de Navarra, Clavijo, Breogán, Valladolid, Cáceres, Melilla, Lucentum, Real Betis, Grupo Alega Cantabria y Movistar Estudiantes, con el que estuvo cerca de lograr el ascenso a la ACB hace dos temporadas.

En todo ese recorrido ha mantenido una media cercana a los 15 puntos por partido y una eficacia superior al 40 % en el lanzamiento de tres puntos, cifras que le convierten en un perfil contrastado para una categoría exigente como la Segunda FEB.

Además de su amplia experiencia en Primera FEB, el escolta también ha militado en clubes como Majadahonda, Caja 87 o CAI Zaragoza, equipo con el que llegó a debutar en la Liga ACB.

En sus primeras declaraciones como jugador del Vítaly La Mar BCB, Rakocevic destacó el componente personal que ha tenido su decisión de recalar en Badajoz. El montenegrino, que cuenta con familiares en Extremadura, reconoció que le hace especial ilusión «poder estar cerca de casa».

Aunque evitó fijar objetivos concretos para la temporada, sí mostró plena confianza en el proyecto que está construyendo el club. «Espero que hagamos una temporada muy buena, enganchar a la gente y seguir con el crecimiento del club y del equipo», señaló en declaraciones difundidas por la entidad.

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Con su incorporación, el Vítaly La Mar BCB añade experiencia, liderazgo y capacidad anotadora a una plantilla que continúa tomando forma antes del inicio de la pretemporada y que seguirá incorporando nuevas piezas en las próximas semanas.

Fuente: La Crónica de Badajoz