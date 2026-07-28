El Al-Qázeres mantiene precios asequibles y suma ventajas familiares en su campaña de abonos

El Al-Qázeres ya ha puesto en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026-2027, en la que volverá a competir en Liga Femenina Challenge. Bajo el lema Este año, más que nunca, contamos contigo, el club quiere reforzar el vínculo con su afición y facilitar que más familias acompañen al equipo.

La principal novedad está en las ventajas para quienes formalicen su alta o renovación antes del 1 de septiembre. Todos ellos recibirán una invitación al mes para acudir al pabellón con la persona que elijan. Además, el abono general permitirá que un menor entre gratis a todos los partidos de Liga Femenina Challenge junto al titular del carnet.

La entidad mantiene una política de precios contenida. El abono general cuesta 70 euros, mientras que la renovación se fija en 60. El carnet juvenil, para edades de 13 a 16 años, tiene un precio de 25 euros y el infantil, de 7 a 12, cuesta 15. Los padres o madres de jugadoras de la cantera podrán abonarse por 50 euros.

Cartel de la campaña de abonos del Al-Qázeres para la temporada 2026-2027. / ep

También habrá una modalidad familiar por 120 euros, que incluye a dos adultos y dos menores. Para quienes quieran colaborar aunque no puedan asistir habitualmente, el club mantiene la Fila 0 por 20 euros.

El Al-Qázeres quiere convertir cada partido en una cita abierta para la ciudad y, especialmente, para los más pequeños. La campaña busca unir al primer equipo, la cantera y la grada en una temporada en la que el conjunto cacereño aspira a seguir creciendo dentro y fuera de la pista.

El proceso para hacerse socio o renovar el carnet se realiza mediante el formulario disponible en la biografía de Instagram del club. El pago puede completarse por transferencia bancaria y toda la información necesaria figura en ese mismo formulario.

Con esta iniciativa, el Al-Qázeres busca ampliar el respaldo al baloncesto femenino cacereño y contar con su afición más que nunca.