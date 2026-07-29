Nerea Liste seguirá siendo un pilar del Al-Qázeres

El Alter Enersun Al-Qázeres ha cerrado la continuidad de Nerea Liste para la temporada 2026-2027. La interior gallega afrontará así su segunda campaña consecutiva en Cáceres después de incorporarse al conjunto verdinegro el pasado verano procedente del CB Arxil.

Liste, que cumplirá 23 años el próximo 14 de agosto, mide 1,87 metros y se consolidó durante el último curso como una de las principales referencias del juego interior cacereño. Disputó los 30 encuentros de la fase regular, en los que permaneció casi 29 minutos de media sobre la pista y firmó 10,4 puntos, 7,7 rebotes y 14,2 de valoración por partido.

La pívot elevó todavía más sus números en el ‘playoff’. En los dos encuentros de la eliminatoria promedió 15,5 puntos, 11 rebotes y 21,5 créditos de valoración, confirmando su importancia en los momentos decisivos de la temporada. En total, entre la liga regular y el ‘playoff’, participó en 32 partidos con unas medias de 10,8 puntos, 7,9 rebotes y 14,7 de valoración.

MVP en el Multiusos

Una de sus actuaciones más destacadas llegó ante el CB Santfeliuenc en el Multiusos. Liste lideró el triunfo del Al-Qázeres por 70-57 con 20 puntos, ocho rebotes, un tapón y 29 de valoración, unos registros que le permitieron ser reconocida como la MVP de la octava jornada de la Liga Femenina Challenge.

Formada en el baloncesto compostelano, pasó por las estructuras de EDM Ames, Pío XII y Rosalía de Castro, con el que debutó en Liga Femenina 2 cuando tenía 17 años. Posteriormente jugó cuatro temporadas en el CB Arxil, tres en Liga Femenina 2 y una en Liga Femenina Challenge, antes de trasladarse a Cáceres en el verano de 2025.

Con su renovación, el Al-Qázeres conserva a una jugadora que aporta capacidad reboteadora, presencia cerca del aro y regularidad. El conjunto cacereño terminó la pasada temporada en la séptima posición de la Liga Femenina Challenge y disputó las eliminatorias por el ascenso.

Liste es la primera pieza del puzle del Al-Qázeres, que ya tiene en marcha la campaña de abonados para la próxima temporada.