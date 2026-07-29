El Coria planta cara antes del castigo final del Valladolid

El Coria ha encajado este miércoles su primera derrota de la pretemporada después de caer por 4-1 ante el Real Valladolid, de Segunda División, en un amistoso a puerta cerrada en Los Ángeles de San Rafael. El marcador fue amplio, aunque el equipo de Rai Rosa compitió durante buena parte del encuentro y llegó a situarse a un solo gol tras el descanso.

El técnico celeste formó de inicio con Aarón Alonso; José Currás, Jacobo, Edu Llorente, Sergio Gómez; Toper, Alberto Moreno, Álex Blanco, Iñaki León, Álvaro y Miguel. La principal novedad fue el debut de Alberto Moreno, incorporado apenas un día antes.

El Valladolid comenzó con mayor presencia en campo contrario y obligó muy pronto a intervenir a Aarón Alonso. El portero completó dos buenas acciones durante los primeros cinco minutos para evitar el gol. Luis Chacón también rozó el tanto en el 19 con un disparo cruzado que salió cerca del poste.

El Coria respondió. Toper estuvo cerca de marcar en el minuto 24 y, poco después, Álvaro de Pablo tuvo que detener un disparo cruzado del conjunto celeste. Sin embargo, fue el Valladolid el que aprovechó su siguiente oportunidad.

Van Duiven golpea dos veces

Robin van Duiven firmó el 1-0 en el minuto 29 con un potente disparo que se coló por la escuadra. El delantero neerlandés volvió a aparecer antes del descanso para ampliar la ventaja. En el 41 hizo el segundo y permitió al Valladolid marcharse a los vestuarios con el encuentro encarrilado.

Acción del partido jugado en Los Ángeles de San Rafael. / Real Valladolid

Rai Rosa movió el banquillo al inicio de la segunda mitad. Javi Garrido, Javi Tapia e Iván Ramos entraron por Aarón Alonso, Sergio Gómez y Alberto Moreno. Los cambios dieron aire al Coria, que encontró el premio en el 55.

Toper puso un buen balón desde el córner y Miguel remató para marcar el 2-1. El tanto devolvió a los celestes al partido. Poco después ingresaron Benji, Marco Leiton y Duque por Álex Blanco, Álvaro y Edu Llorente.

El Coria tuvo incluso una ocasión para empatar. Benji probó suerte desde fuera del área y su disparo golpeó el lateral de la red. En la otra portería, Javi Garrido sostuvo al equipo con una gran parada.

Castigo en el tramo final

El partido permaneció abierto hasta los últimos quince minutos. Erlien marcó el 3-1 en el 77 y terminó con las opciones de remontada. Después, Martins y Diego sustituyeron a Miguel y Toper. Yeray cerró el marcador en el minuto 81 con el cuarto tanto vallisoletano.

La derrota no borra el buen inicio de preparación del conjunto de Rai Rosa, que había vencido por 3-1 al Córdoba B en su primer amistoso. La visita a Los Ángeles de San Rafael elevó la exigencia y permitió al técnico repartir minutos, probar al recién llegado Alberto Moreno y medir la respuesta de una plantilla todavía en construcción. El Coria volverá a jugar este sábado, cuando recibirá al Real Ávila en el estadio municipal La Isla.