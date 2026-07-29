Laura Luengo, Jorge González, David Barroso, David García Zurita y Jorge Hernández: repóquer extremeño rumbo al Europeo de Birmingham

Extremadura tiene cinco representantes en la primera preselección española para el Campeonato de Europa de Birmingham, que se disputará del 10 al 16 de agosto. Laura Luengo, Jorge González, David Barroso, David García Zurita y Jorge Hernández aparecen en una relación inicial de 77 atletas, todavía pendiente de posibles incorporaciones por el ranking del Road to Birmingham. Tres competirán en pruebas individuales y los dos velocistas del Club Atletismo Badajoz forman parte de los grupos de relevos. Hernández, además, conserva opciones de entrar también en los 100 metros.

El nombre que llega con mayor impulso es David Barroso. El segedano del Capex Extremadura ha completado en pocas semanas el salto definitivo a la élite continental. Este domingo se proclamó campeón de España absoluto de 800 metros en Málaga al imponerse a Mohamed Attaoui por doce centésimas, y acudirá a Birmingham con una mejor marca personal de 1:43.60, la segunda mejor de la historia española. En 2026 también ha ganado el título iberoamericano de 800 y el Nacional de milla en Mérida, ha batido el récord de España de 500 metros y ha firmado 3:35.26 en 1.500, récord extremeño.

Barroso ya sabe lo que significa competir entre los mejores. En el Mundial de Tokio de 2025 ganó su serie y alcanzó las semifinales, mientras que el pasado verano se proclamó campeón mundial universitario. El Europeo representa ahora otro escalón: llega con la ambición de superar las rondas, entrar en la final y pelear por algo grande.

David Barroso levanta el puño tras cruzar la línea de meta en primera posición. / RFEA

Dos maratonianos

Laura Luengo y Jorge González afrontarán el reto más largo del campeonato. Las dos maratones se disputarán el domingo 16 de agosto y también otorgarán medallas por equipos. Luengo, nacida en Pasarón de la Vera, posee una marca de 2:22:31, la segunda mejor española de todos los tiempos, conseguida en Valencia. Su última gran referencia internacional es el undécimo puesto logrado en el Mundial de Tokio de 2025, donde protagonizó una notable remontada. También fue la mejor española en la media maratón del Europeo de Roma 2024 y contribuyó al bronce por equipos.

Jorge González llegará con la confianza de haberse consolidado como una de las referencias nacionales del fondo. El emeritense ha ganado los dos últimos Campeonatos de España de medio maratón: en 2025 se impuso en Pollença con 1:02:18 y este año revalidó el título en Mérida. Su mejor marca en maratón es 2:08:34, firmada en Valencia en diciembre de 2025, y ya fue undécimo en la media maratón del Europeo de Roma. Birmingham le permitirá estrenarse en la distancia dentro de un gran campeonato internacional.

La velocidad pacense

El Atletismo Badajoz aporta los otros dos nombres. David García Zurita figura en el grupo del 4x400 masculino y mixto después de una temporada de enorme regularidad. El pacense fue semifinalista en el Mundial de pista cubierta de Torun, se proclamó campeón de España sub-23 en Cáceres con 46.01 y acaba de conquistar el bronce absoluto en Málaga. Su mejor registro es 45.43, logrado en la final individual del Europeo sub-23 de Bergen de 2025, donde terminó cuarto antes de colgarse el oro con el relevo español.

David García Zurita, vencedor en los 400 lisos. / RFEA

García Zurita también fue importante en los World Relays de Gaborone. Abrió el 4x400 mixto que batió el récord de España con 3:09.89 y obtuvo la clasificación mundialista, antes de disputar una final en la que el equipo terminó sexto. Su presencia confirma que se ha asentado en el núcleo de una especialidad que vive un gran momento.

Jorge Hernández completa el repóquer. El joven velocista pacense ha sido incluido en los grupos del 4x100 masculino y mixto, y todavía puede incorporarse al 100 individual si su posición definitiva en el ranking le abre la puerta. Acaba de proclamarse subcampeón de España absoluto con 10.22, mejor marca personal, récord de Extremadura igualado y mínima internacional, apenas dos semanas después de ganar el título nacional sub-23 en Cáceres.

A sus 20 años, Hernández continúa acelerando etapas. Fue recordista español sub-20 de 100 metros con 10.27 y ya ha acumulado experiencia internacional en relevos. En Birmingham tendrá la oportunidad de confirmar su irrupción junto a García Zurita en una selección española que mira a Extremadura tanto para el fondo y el mediofondo como para la velocidad.