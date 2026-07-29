El director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, José Alberto Cacho Macías, y el director territorial de Extremadura de Ibercaja, Roberto Ledesma Hernández, han firmado este passado viernes el convenio de colaboración correspondiente a 2026, mediante el que ambas entidades renuevan y refuerzan su compromiso con el fomento del deporte y con la puesta en marcha de actuaciones de interés social y estratégico para la región.

El acto se ha celebrado en el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva “Ciudad Deportiva” de Cáceres y ha servido para dar continuidad a una relación consolidada entre la Fundación y la entidad financiera. A través del acuerdo, Ibercaja seguirá formando parte de la Fundación Jóvenes y Deporte como Miembro Benefactor, contribuyendo al desarrollo de proyectos que emplean el deporte como herramienta de formación, comunicación, cohesión social y generación de oportunidades.

La colaboración establecida para la anualidad 2026 alcanza una valoración total de 10.000 euros, IVA incluido. Esta aportación se distribuye entre una ayuda económica de 5.000 euros y la cesión de espacios del Edificio Ibercaja de Badajoz, también por un valor de hasta 5.000 euros, para la celebración de actividades, encuentros y eventos que resulten de interés estratégico para ambas partes.

El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, si bien sus actuaciones abarcan el conjunto de la anualidad.

La importancia de la colaboración

Uno de los principales ejes de esta colaboración será el IV Simposio “Comunicación Deportiva en el Siglo XXI”, una iniciativa organizada por la Fundación Jóvenes y Deporte que se ha consolidado como un espacio de análisis, formación e intercambio de experiencias entre profesionales del deporte, los medios de comunicación, las instituciones y el ámbito académico.

La vinculación de Ibercaja permitirá reforzar una propuesta que aborda la evolución de la comunicación deportiva, los nuevos formatos y plataformas, la relación entre entidades, deportistas y medios, así como los desafíos que plantea un entorno informativo en permanente transformación.

José Alberto Cacho ha agradecido “la confianza sostenida de Ibercaja en la Fundación Jóvenes y Deporte y en una forma de trabajar que entiende el deporte como una herramienta transversal, capaz de educar, transmitir valores, generar actividad y mejorar la vida de las personas”.

El director gerente ha subrayado que “la colaboración público-privada resulta esencial para ampliar el alcance de los proyectos, incorporar recursos y conocimiento y ofrecer iniciativas cada vez más útiles para el tejido deportivo y para el conjunto de la sociedad extremeña”.

Simposio de Comunicación Deportiva

Cacho ha destacado igualmente la relevancia del Simposio de Comunicación Deportiva dentro del acuerdo: “El deporte necesita una comunicación rigurosa, innovadora y responsable. Con esta cuarta edición queremos seguir creando un punto de encuentro para profesionales y estudiantes, compartir experiencias de calidad y analizar los cambios que ya están definiendo la manera de informar, relacionarse con las audiencias y construir la imagen de deportistas, clubes y eventos”.

Por su parte, Roberto Ledesma ha mostrado su satisfacción por la continuidad de la alianza y ha reafirmado “el compromiso de Ibercaja con Extremadura y con aquellas iniciativas que contribuyen al progreso de las personas y del territorio”. Según ha señalado, “el deporte representa valores plenamente compartidos por nuestra entidad, como el esfuerzo, la constancia, la cercanía, el trabajo en equipo y la capacidad de superación, y constituye además un magnífico vehículo para favorecer la formación, la participación y la cohesión social”.

El director territorial de Ibercaja en Extremadura ha añadido que “esta colaboración permite sumar capacidades y poner a disposición de la Fundación no solo una aportación económica, sino también espacios preparados para acoger actividades de interés regional”. En este sentido, ha valorado especialmente que el acuerdo combine el respaldo a un proyecto formativo de referencia con la posibilidad de impulsar nuevas actuaciones conjuntas a lo largo del año.

Ambas entidades han coincidido en que la renovación del acuerdo supone un nuevo paso en una colaboración basada en objetivos compartidos y en la voluntad de generar un impacto positivo y medible. La Fundación Jóvenes y Deporte e Ibercaja mantienen así una línea de trabajo conjunta que conecta deporte, formación, comunicación y responsabilidad social, al tiempo que facilita la creación de nuevos espacios de participación y conocimiento para profesionales, entidades y ciudadanía.