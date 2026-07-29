Gorka Santamaría y Samu Gomis, quilates de experiencia para el Don Benito

El Don Benito ha presentaod este miércoles al delantero Gorka Santamaría y al lateral izquierdo Samu Gomis, dos de las incorporaciones realizadas durante el presente mercado veraniego para afrontar la nueva temporada en Segunda Federación bajo las órdenes de José Carlos Prieto ‘Canica’.

La puesta de largo ha tenido lugar en las instalaciones de Metal Frame, nuevo patrocinador de la entidad rojiblanca, y contó con la participación del director deportivo, Jorge Mendoza, quien ha destacado la experiencia y la capacidad de trabajo de ambos futbolistas.

Mendoza define a Santamaría, de 31 años, como un delantero con una amplia trayectoria tanto en Segunda Federación como en categorías superiores. En este sentido, el responsable de la parcela deportiva señala que puede desenvolverse como nueve de área o en una posición más asociativa, como segundo punta. “Viene a aportar mucho trabajo y, por supuesto, con ese trabajo aportará goles”, ha afirmado el director deportivo sobre el nuevo atacante rojiblanco.

Respecto a Samu Gomis, de 32 años, Mendoza ha puesto en valor su recorrido, intensidad defensiva y experiencia en la categoría. “Es un lateral izquierdo puro, muy intenso”, según ha subrayado.

Asimismo, el director deportivo considera que la combinación de futbolistas veteranos con jóvenes con hambre será una de las claves para alcanzar el objetivo de la permanencia. Es por eso por lo que también se ha mostrado satisfecho con el trabajo desarrollado durante los primeros días de preparación, pese al cansancio acumulado y las altas temperaturas.

La plantilla no está cerrada

La plantilla todavía no está cerrada. El Don Benito pretende incorporar un defensa central y un mediocentro defensivo, movimientos con los que alcanzaría alrededor de 20 jugadores, además de los futbolistas del Gimnástico y juveniles que trabajan en la dinámica del primer equipo.

Gorka Santamaría ha reconocido que el equipo afrontará una categoría muy exigente, aunque confía en las posibilidades del conjunto rojiblanco si consigue formar un grupo unido. “El grupo cuarto será seguramente uno de los más difíciles, pero también es más atractivo. Vamos a visitar estadios históricos del fútbol español y es una oportunidad para mostrarnos y hacer un buen papel”, ha señalado.

Por otro lado, el delantero ha explicado que su decisión de fichar por el Don Benito estuvo relacionada con su deseo de regresar a casa, sentirse valorado y recuperar las buenas sensaciones después de varias temporadas lejos de Extremadura. “Quería volver a casa, sentirme otra vez importante y estar como en familia”, ha manifestado Santamaría, que además se marca como reto conseguir el mayor número de goles posible, aunque sitúa por encima de las cifras la necesidad de volver a disfrutar del fútbol. “Estoy en mi casa, con los míos, y eso es lo que quería. Tengo muchísima hambre y mucha ambición”, ha añadido.

Por su parte, Samu Gomis ha destacado también la acogida recibida desde su llegada al Don Benito y el carácter cercano y familiar de la entidad.

El lateral izquierdo ha reconocido la dificultad del grupo, pero ha asegurado que el vestuario afrontará la temporada con ilusión y sin miedo a las posibilidades que puedan abrirse durante el campeonato.

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En el plano personal, Gomis ha expresado su intención de acumular minutos y competir por un puesto en el once titular. “Estamos deseando debutar y jugar para demostrar que estamos preparados”, ha sentenciado.