El Mérida cae ante el Al-Nassr en su segunda prueba del verano

El Mérida continúa acumulando minutos y exigencia en su puesta a punto. El conjunto de Fran Beltrán cayó este martes por 2-0 ante el Al-Nassr en Lisboa, en su segundo amistoso de la pretemporada, después del 0-4 encajado el sábado frente al filial del Benfica.

El técnico romano apostó de inicio por Juhász; Hugo Sanz, Jota, Javi Areso, Hallsson; Fito, Benny, Barbu; Aranda, Carvajal y Felipe. El Mérida salió con intención y provocó dos saques de esquina en los primeros nueve minutos, pero el conjunto saudí abrió el marcador en el 12.

Juhász sostuvo al equipo antes del descanso. El guardameta firmó una buena intervención en el minuto 21 y volvió a responder en el 33, esta vez en un mano a mano. Entre ambas acciones, el Mérida disfrutó de sus mejores minutos y buscó el empate, aunque se marchó al vestuario con una desventaja mínima.

Dos equipos distintos

Beltrán cambió por completo el once en la reanudación. Entraron Csenterics, Alejandro Jay, Chechu Martínez, Nacho González, Martín, Carlos Doncel, Sofiane, Dani Sandoval, Raúl Beneit, S. Amaro y Eneas. La ocasión más clara llegó en el minuto 52, cuando Doncel estrelló un disparo en el larguero.

El Al-Nassr amplió su ventaja en el 60. Aun así, el Mérida mantuvo el tono competitivo durante el segundo periodo. Álex Gil sustituyó a Csenterics en el 78 e intervino con acierto en el tramo final para evitar el tercer tanto.

El resultado dejó al equipo sin marcar por segundo amistoso consecutivo, aunque el objetivo principal de estas pruebas es repartir cargas y avanzar en la adaptación de una plantilla con muchas caras nuevas. En Lisboa, Beltrán utilizó a 23 futbolistas ante un rival de máxima exigencia.

Estreno en casa

La actividad continuará este sábado con el primer amistoso ante la afición. El Mérida recibirá al Betis Deportivo a las 11.00 horas y las entradas, con un precio único de cinco euros, ya están a la venta.

Antes llegará otra cita tradicional del verano. El club presentará este miércoles sus nuevas equipaciones a partir de las 20.00 horas en el Templo de Diana. Los abonados que quieran conservar su asiento tendrán de plazo hasta este jueves.

La entidad mantiene abiertos tres procesos para incorporar un médico de grada, un utillero y un speaker. Podría llegar algún movimiento más en el mercado, ya que el Mérida todavía no da por cerrada su plantilla. Tras dos derrotas en Portugal, el siguiente paso será medir su evolución ante el Betis Deportivo y ofrecer respuestas delante de su público.